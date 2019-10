La Rassegna anche per l’edizione 2019 offrirà il meglio della cucina con spettacoli, incontri, show cooking e volti noti della tv

VILLA SANTA MARIA (CH) – Torna puntuale come ogni anno la Rassegna dei Cuochi di Villa Santa Maria (Ch) che si terrà da venerdì fino a domenica e che quest’anno taglierà il nastro della 41esima edizione. L’iniziativa che ha la finalità di presentare la produzione culinaria del noto Istituto Alberghiero del paese e di ospitare i più importanti cuochi e chef del panorama internazionale, cresce sempre di più sotto ogni punto di vista.

Si partirà l’11 ottobre, alle ore 16.00 con l’accoglienza dell’Olio Votivo della F.I.C. dipartimento solidarietà emergenza Regione Abruzzo alla presenza del vescovo del Trivento Mons. Claudio Palumbo. Nel pomeriggio ci sarà l’inaugurazione della nuova sede del Museo del Cuoco che sarà allestito nei locali dell’ex asilo infantile. Alla sera il famoso Conviviale dei Cuochi.

Sabato 12 ottobre si inizierà alle 10.00 del mattino con la Junior Cocktail Competition degli alunni dell’I.P.S.S.A.R. “G.Marchitelli”, a seguire il campionato della cucina per casalinghe e l’aperitivo Fabbri 1905, Di Cicco Liquori e Francesco Iannamico Liquori a cura dell’Associazione Italiana Barmen e Sostenitori. Nel pomeriggio lo “Spritz by Fabbri 1905 Flair Show” con Alvaro Pignatelli e gli show cooking con gli chef Enzo Di Pasquale e Fabrizio Ferri; alle ore 20.00 nel centro storico ci si potrà intrattenere come di consueto a cena con gli chef di Villa Santa Maria.

Domenica 13 ottobre si inizierà la mattina con la Master Class “Zero alcol e bere responsabile” con Alvaro Pignatelli, la presentazione del libro “Storia di San Francesco Caracciolo raccontata dai bambini” degli alunni della scuola elementare di Villa con Antonio Di Lello, l’aperitivo a cura di A.I.B.E.S. e l’appuntamento alle 13.00 con i Maestri della ristorazione. Nel pomeriggio il corso di degustazione di vini tenuto dal sommelier Gianluca Marchesani, l’evento “A tavola con D’Annunzio” con l’attrice Franca Minnucci e il prof. Marzio Maria Cimini, gli show cooking degli chef Matteo Crisanti e Davide Pezzuto. A seguire, alle 19.30, ci sarà lo spettacolo “Nonno moderno” del comico di Made in Sud Nello Iorio e poi la degustazione “Sale in cattedra la pasta” a cura dei Maestri della cucina di Villa Santa Maria.

Durante l’evento ci saranno quest’anno le telecamere di Rete 4 per la trasmissione televisiva “Ricette all’italiana” di Davide Mengacci.

Sarà inoltre possibile visitare, durante tutta la rassegna, il Museo di San Francesco Caracciolo e l’Istituto Alberghiero che per l’occasione terrà le porte aperte a tutti.