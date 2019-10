Giornate FAI d’Autunno ad Abbateggio: il programma 2019

ABBATEGGIO – Abbateggio, uno dei borghi più belli d’Italia, sarà il protagonista dell’ottava edizione delle Giornate FAI d’Autunno della provincia pescarese, a cura del Gruppo FAI Giovani e della Delegazione FAI di Pescara.

«Il 12 e il 13 ottobre, Abbateggio diventerà una dimora per tutti i visitatori: fra le visite guidate per le strade del borgo, le chiacchierate nelle case mangiando le famose pizzelle e l’escursione all’eremo, si avrà la possibilità di vivere un Abruzzo fatto di piccoli gesti alla riscoperta delle radici comuni», commenta Chiara Scarlato, Capo Gruppo FAI Giovani – Pescara. Le case di pietra bianca, le stradine e le scalinate saranno un luogo di incontro fra persone nel borgo noto per il Premio Majella e la produzione del farro.

«Quest’anno i nostri itinerari d’autunno hanno tre parole chiave: storia, tradizione e natura – dichiara Rosaria Morra, Capo Delegazione di Pescara – La storia raccontata dagli edifici di culto; l’esperienza di assaggiare il farro dopo averne apprezzato l’antichità; la natura dei nostri paesaggi».

Nello specifico, i quattro percorsi sono: l’itinerario storico-artistico nel borgo; l’itinerario gastronomico-esperienziale fra le case del borgo e i laboratori sul farro a cura della Pro Loco; la visita al sito archeologico di Valle Giumentina e all’Ecomuseo del Paleolitico; l’escursione all’Eremo di San Bartolomeo in Legio (partenze a orario, solo su prenotazione: prenotazioni.pescara@delegazionefai.fondoambiente.it). Infine, molti gli eventi collaterali a cura delle associazioni locali: mostre di fotografia e pittura, estemporanee d’arte, balli e canti, rievocazione del Sant’Antonio (anche dei bambini) e molto altro.

Durante le Giornate FAI d’Autunno all’accesso di ogni bene sarà richiesto un contributo volontario, preferibilmente da 2 a 5 euro, a sostegno dell’attività della Fondazione. Per gli iscritti FAI e per chi si iscriverà per la prima volta durante l’evento – a questi ultimi sarà destinata la quota agevolata di 29 euro anziché 39 – saranno dedicate visite esclusive, accessi prioritari ed eventi speciali.

PROGRAMMA ABBATEGGIO – GIORNATE FAI D’ABRUZZO 2019

PERCORSO 1

ITINERARIO STORICO-ARTISTICO NEL BORGO PERCORSO 2

ITINERARIO GASTRONOMICO-ESPERIENZIALE NELLE CASE DEL BORGO PERCORSO 3

ECOMUSEO DEL PALEOLITICO E SITO ARCHEOLOGICO DI VALLE GIUMENTINA PERCORSO 4

ESCURSIONE NATURALISTICA ALL’EREMO DI SAN BARTOLOMEO IN LEGIO

solo su prenotazione

con partenze 10.30 e 11.30

pomeriggio ore 15.00 e 15.30 dalla Valle Giumentina accompagnati dalle guide ambientali, meteo permettendo

massimo nr. 20 partecipanti per gruppo

si consigliano abbigliamento comodo e scarpe da escursionismo

Per info e prenotazioni: 3931628348