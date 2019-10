Open Lazzaroni di tennis, finale tra Maccari e Fago a Chieti

CHIETI – Finale a sorpresa (domani alle ore 11.00) all’Open Lazzaroni di tennis sul centrale del circolo tennis di Piana vincolato a Chieti. A contendersi il titolo saranno il 32enne frusinate Matteo Fago e il 25enne Federico Maccari, noto anche per essere cognato del difensore della Juventus della nazionale Bonucci.

Macari si è sbarazzato piuttosto facilmente, nella semifinale, di Gabrielli imponendosi per 64/60 mentre ben più dura è stata la lotta tra Matteo Fago ed il francese Stephane Robert, ex numero 50 del ranking mondiale e favorito numero uno del torneo. dopo tre ore di battaglia l’ha spuntata per 76/67/64 il giocatore laziale che sta diventando una sorta di assopigliatutto negli Open disputati negli ultimi tempi.

Una finale tutta italiana ma senza abruzzesi visto che l’avezzanese Gianluca Di Nicola era stato superato proprio da macchia nei quarti di finale risentendo delle fatiche del torneo ITF di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, dove si è comportato molto bene giungendo fino ai quarti.