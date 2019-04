Federico D’Annunzio al Mugello per il secondo round al CIV

Il pilota pescarese sabato 28 e domenica 29 aprile sarà all’Autodromo Internazionale per disputare le due gare

MUGELLO – Il pilota pescarese Federico D’Annunzio campione in carica National Trophy 1000 gareggerà sabato 28 e domenica 29 aprile all’Autodromo Internazionale del Mugello disputando le due gare del secondo round del CIV Superbike.

Un week-end impegnativo vissuto in rimonta con un feeling moto/pilota ancora da raggiungere ma sul quale nel frattempo si è lavorato, aveva caratterizzato le gare del primo fine settimana di corsa a Misano disputate dal pilota pescarese. Federico D’Annunzio corre con il numero 41 in sella alla Aprilia RSV4 FW-STK affidatagli dal sodalizio tra i team Nuova M2 Racing e Virtus Racing Team.

L’Autodromo Internazionale del Mugello, noto anche come Mugello Circuit, ha un tracciato caratterizzato da un rettilineo in salita lungo oltre 1 km, da repentini cambi di pendenza e da curve molto veloci, cieche e impegnative, come l'”Arrabbiata 1″ e l'”Arrabbiata 2″. Degne di nota anche la chicane destra-sinistra in discesa (la Casanova-Savelli) e la curva “San Donato”, la prima dopo il rettilineo.

Numerosi, come sempre, i sostenitori che dall’Abruzzo raggiungeranno Federico D’Annunzio al Mugello per sostenerlo.

Il campionato si svilupperà in 12 gare divise in 6 appuntamenti con due gare a week-end (Gara 1 il sabato alle ore 14.05 e Gara 2 la domenica alle ore 15.20) e le competizioni saranno trasmesse in diretta streaming da Eleven Sports (accessibile anche dal sito civ.tv) e su Sky Sport MotoGP HD.