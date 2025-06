Federconsumatori Abruzzo, ultimo appuntamento di “Consumatori Illuminati”

MOZZAGROGNA – Federconsumatori Abruzzo organizza un incontro informativo gratuito a Mozzagrogna, con esperti di fiscalità e diritto dei consumi, per guidare le famiglie verso scelte energetiche consapevoli.

Ultimo appuntamento nell’ambito del progetto “Consumatori Illuminati” promosso da Federconsumatori, Adusbef e Next e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Un incontro dedicato al tema cruciale del consumo energetico, in programma martedì 3 giugno 2025 alle ore 17:00 nella Sala Polivalente “La Fonte” di Mozzagrogna.

L’evento, dal titolo “Consumo Energetico: per un risparmio sostenibile e responsabile”, mira a fornire strumenti concreti per conciliare sostenibilità ambientale, risparmio economico e adempimenti normativi, in un contesto di crisi energetica globale.

I relatori approfondiranno due aspetti chiave:

Profili normativi e fiscali, con un focus su detrazioni e incentivi per l’efficienza energetica, a cura del dott. Danilo Scioli, esperto in materia fiscale.

Utilizzo consapevole dell’energia e agevolazioni per i consumatori, trattati dall’avv. Mirko Luciani, specialista in diritto del Codice di Consumo.

“L’obiettivo è trasformare i cittadini da utenti passivi a consumatori informati, spiega Francesco Trivelli Presidente di Federconsumatori Abruzzo. In un’epoca di rincari e transizione ecologica, conoscere gli incentivi fiscali e i propri diritti è essenziale per ridurre i costi in bolletta e contribuire alla tutela del pianeta”.