Maratona Barrea 2025: sport e solidarietà nel cuore dell’Abruzzo

BARREA – La Maratona del Lago di Barrea è molto più di una semplice corsa; è un evento che unisce sport, bellezza naturale e solidarietà. In programma per il 6 luglio 2025, questa maratona non competitiva invita tutti a prendere parte a un’esperienza unica, immersi nello splendido paesaggio del Parco Nazionale d’Abruzzo. Tutto mentre si promuove una causa molto importante: la donazione di midollo osseo. Scopriamo insieme cosa ci aspetta in questa edizione 2025.

Il percorso

Il percorso della Maratona del Lago di Barrea 2025 si snoda lungo la SP 83 Marsicana, partendo dalla suggestiva località Bar La Gravara. I partecipanti avranno la possibilità di esplorare scenari mozzafiato mentre percorrono il lago, circondati da montagne maestose e una vegetazione lussureggiante. Questa maratona è aperta a tutti: non è necessaria alcuna esperienza pregressa, rendendola accessibile a famiglie, ciclisti e amanti delle passeggiate. Ogni partecipante può decidere se percorrere il tracciato a piedi o in bicicletta, seguendo il ritmo che preferisce.

Un evento non competititvo per tutti

Un aspetto distintivo della Maratona Barrea 2025 è la sua natura non competitiva. Qui, l’obiettivo non è solo completare il percorso, ma vivere un’esperienza condivisa di sport e altruismo. Con un contributo di soli 5 euro a persona — mentre la partecipazione per i bambini fino ai 12 anni è gratuita — si entra a far parte di una manifestazione che promuove la cultura della donazione. È possibile iscriversi direttamente al punto di ritrovo il giorno stesso dell’evento, ma attenzione: le iscrizioni sono limitate a 100 partecipanti! Il ricavato dell’evento, al netto delle spese organizzative, sarà devoluto all’Associazione ADMO Abruzzo odv



“Parole d’Amore e Sofferenza”: un incontro di testimonianze

In preparazione alla maratona, il 4 luglio 2025 si terrà un incontro intitolato “Parole d’amore e sofferenza”. Questo evento pre-marathon presenterà testimonianze significative sul dono e sul trapianto di midollo osseo. Tra i relatori, ci sarà il dottor Paolo Di Bartolomeo, primario del Centro Trapianti del reparto di oncoematologia dell’ospedale di Pescara, che offrirà una preziosa panoramica sulla donazione di midollo osseo. Saranno presenti anche membri dell’ADMO Abruzzo, pronti a condividere storie toccanti di donatori e riceventi, che metteranno in luce l’importanza della solidarietà e del gesto del dono.

Informazioni utili

Il giorno della maratona, il programma inizia alle ore 8:00 con le iscrizioni e la consegna dei pacchi dono. I partecipanti sono invitati a portare abbigliamento adeguato per affrontare il percorso, che è considerato di difficoltà normale e si sviluppa su un terreno misto composto da sentieri, sterrati e strade. Saranno disponibili punti di rifornimento acqua lungo il tragitto (‘Bar La Gravara’ di Barrea, ‘Bar Cantaplura’ di Villetta Barrea, ‘Bar Oasi Del Lago’ di Civitella Alfedena), garantendo comfort e sicurezza a tutti gli atleti.

Al termine dell’evento, previsto per le 15:00, ci sarà una cerimonia di premiazione e un momento di commemorazione per Manfredi Salemme e Liborio Tarquinio, due figure che hanno lasciato un segno profondo nella comunità. Questo è un evento che non solo celebra la passione per lo sport, ma incarna anche un profondo spirito di comunità e sostegno reciproco.

Contriburo e patrocinio

