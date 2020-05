FDI, Peluso nominata Vice Responsabile Politiche per il Mezzogiorno

L’AQUILA – Un’importante nomina della leader di FdI Giorgia Meloni all’amica Gabriella Peluso, chiamata a ricoprire il ruolo di Vice Responsabile Nazionale Politiche per il Mezzogiorno, Dipartimento presieduto dall’On. Carolina Varchi di Palermo.

La nomina è giunta a seguito di un lungo ed intenso percorso politico che ha visto la dirigente nazionale di FdI ricoprire la carica di Segretario Federale di “Sud Protagonista”, movimento politico alleato con FdI fin dalle elezioni europee, con la candidatura dell’allora Segretario Federale, Salvatore Ronghi, nella lista di FDI per la circoscrizione meridionale.

Nel gennaio scorso, la confluenza di “Sud Protagonista” in “Fratelli d’Italia”, in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati con i vertici del partito di Giorgia Meloni e dal capogruppo alla Camera dei Deputati Francesco Lollobrigida.

«Faccio i miei auguri di buon lavoro a Gabriella Peluso – afferma in una nota Rosa Pestilli, responsabile regionale del dipartimento Politiche Sociali di FDI – Abruzzo – per la nomina ricevuta dal presidente Giorgia Meloni, a Vice Responsabile Nazionale Politiche per il Mezzogiorno».

«Grazie alla sua lunga e importante esperienza politica – prosegue Pestilli – sono sicura che svolgerà questo nuovo incarico nel migliore dei modi e con la professionalità che la contraddistingue.