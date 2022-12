FattoriaToccaferro e Old Wild West aprono al Villa Outlet Città Sant’Angelo

Il 16 dicembre inaugurano i due ristoranti. Il 17 dicembre, le mascotte di Bing & Flop per bambini per uscite mattutine e pomeridiane per selfie e saluti

CITTÁ SANT’ANGELO – Prosegue con successo di visitatori il Christmas Festival al Città Sant’Angelo Village Outlet. Un cartellone pieno di appuntamenti che richiama l’interesse di tantissime persone, bambini e adulti indistintamente. Il Villaggio dei Presepi, gli incontri con Babbo Natale, i laboratori creativi gratuiti, le mascotte originali dei personaggi amati dai più piccoli e lo shopping per i regali da mettere sotto l’albero, muovono molta gente che, quotidianamente, si reca nel Centro di contrada Moscarola a Città Sant’Angelo. A confermare il trend positivo del Città Sant’Angelo Village Outlet, arriva anche l’apertura di due ristoranti molto noti.

Infatti, a partire dalle ore 18:00 di venerdì 16 dicembre 2022, ci sarà l’inaugurazione dei ristoranti “Fattoria Toccaferro” e “Old Wild West”. Entrambe le ristorazioni si potranno raggiungere in modo diretto dall’ingresso “D” del Village (area più a nord del centro). Fattoria Toccaferro, che con l’apertura a Città Sant’Angelo inaugura il suo quinto locale, rappresenta il perfetto connubio tra tradizione e modernità. Una cucina tipicamente abruzzese, con ricette locali e prodotti a chilometro zero, in un ambiente nuovo e moderno. Old Wild West, invece, è uno dei franchising più famosi d’Europa e si caratterizza per la cucina tex-mex (un’unione tra cibi statunitensi e messicani).

Due ristoranti, quindi, che richiameranno l’interesse di ogni tipologia di visitatore. Nella giornata di sabato 17 dicembre 2022, inoltre, arriva l’appuntamento dedicato ai più piccolini con le mascotte di Bing & Flop che saranno a disposizione per uscite mattutine e pomeridiane per selfie e saluti. Al mattino dalle 10-30-10:55; 11:30-11:55; 12:30-12:55. Nel pomeriggio, invece, dalle 15:00-15:25; 16:00-16:25; 17:00-17:25; 18:00-18:25.

Sulle aperture delle due attività ristorative, il Direttore del Città Sant’Angelo Village Outlet, Giuseppe Di Gianvincenzo, esprime grande soddisfazione: “Per noi è una bellissima novità poter accogliere FattoriaToccaferro e Old Wild West. Significa dare una scelta diversificata e di qualità alla clientela e, cosa importante, in un momento storico come questo, nuovi posti di lavoro per il territorio. Continueremo a investire sulla ristorazione già dal nuovo anno, in modo da ampliare l’offerta, puntando all’apertura di una vera e propria food court a ridosso di Pasqua. Faccio un grande in bocca al lupo ad entrambe le attività, augurando il meglio. Nel frattempo, proseguiamo con il Christmas Festival che sta riscuotendo grande successo nei nostri visitatori, offrendo intrattenimento gratuito ed un clima di festa e allegria in pieno spirito di shopping natalizio”.