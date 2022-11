Christmas Festival: eventi Natale 2022 al Città Sant’Angelo Village Outlet

CITTÁ SANT’ANGELO – Da domenica 4 dicembre 2022 fino a sabato 14 gennaio 2023, il Città Sant’Angelo Village Outlet proporrà il “Christmas Festival”. Una rassegna di eventi gratuiti costruita ad arte per divertire ed emozionare grandi e piccini: il tutto, nella cornice festosa degli addobbi e dello scintillio delle luminarie natalizie a basso impatto energetico. Chi si recherà al Città Sant’Angelo Village Outlet, per lo shopping delle feste, si troverà catapultato in una magica atmosfera.

Il “Christmas Festival” partirà domenica 4 dicembre con il primo di sei Meet&Greet con mascotte ufficiali e Youtuber amati da bambini e ragazzi. Si comincerà proprio domenica 4 dicembre con le mascotte di “Grande Puffo e Puffetta”. A seguire, giovedì 8 dicembre ci saranno “Masha e Orso’’ per tanti divertenti selfie. Sabato 17 dicembre sarà la volta dei simpaticissimi “Bing e Flop”. Il primo Meet&Greet con gli youtuber più famosi del momento ci sarà giovedì 22 dicembre: appuntamento dalle 16:00 con gli “Space Family”. Domenica 8 gennaio 2023 tornano le mascotte ufficiali per gli incontri con Pinocchio e Freeda. Gran finale, domenica 14 gennaio 2023, dalle 16:00, con il meet&greet degli youtuber “Sabri&Pika”.

Da giovedì 8 dicembre 2022, tanti appuntamenti per incontrare, nella sua casetta del Città Sant’Angelo Village Outlet, il vero Babbo Natale con il suo fido Elfo. Dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, sarà a disposizione per tanti selfie e divertenti incontri! Babbo Natale ed il suo Elfo, torneranno nella magica casetta posizionata in Piazza Verde, negli stessi orari, nei giorni 10-11-17-18-22-23-24-26-29-30 dicembre e 5-7-8 gennaio 2023.

Venerdì 6 gennaio 2023, invece, Babbo Natale presterà la sua casetta alla Befana che arriverà per la gioia di tutti i bambini!

Giovedì 8 dicembre prende il via anche il calendario dei laboratori gratuiti: ben quindici appuntamenti della “Toys Factory”, con uno spazio dedicato nell’unità 52 del Città Sant’Angelo Village Outlet. Una vera e propria fucina di creatività, in cui i bambini potranno divertirsi a realizzare decorazioni natalizie, segnalibri, segnaposto, renne, cappellini e molto altro. Gli appuntamenti inizieranno dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 nei giorni 8-10-11-17-18-22-23-24-26-29-30 dicembre e 5-6-7-8 gennaio 2023.

Nell’ampio cartellone natalizio, c’è anche la mostra dei presepi dei maestri artigiani. Dall’8 dicembre al 14 gennaio 2023, l’Associazione Italiana “Amici del Presepio” della sezione di Penne, con la direzione artistica di Graziano Gabriele, ha messo a disposizione oltre 25 presepi realizzati a mano, da poter ammirare in tutto il loro splendore nella loro assoluta unicità nell’esposizione ‘’Il Villaggio dei Presepi’’. Le opere degli artisti dei presepi, saranno esposte nell’unità 20 dell’Outlet, dalle 10:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì, ed il sabato e domenica dalle 10:00 alle 20:00.

Immancabili anche le grandi parate itineranti delle feste, che coinvolgeranno tutte le vie e le piazze dell’Outlet: domenica 11 dicembre l’appuntamento sarà con la Christmas Parade, mentre sabato 7 gennaio sarà la volta della magica Bubble Parade.

Non solo eventi e divertimento per bambini e adulti ma anche un momento di solidarietà e beneficenza. Il Città Sant’Angelo Village Outlet, a partire da giovedì 8 dicembre fino a giovedì 22 dicembre 2022, nell’unità 52, promuove l’iniziativa solidale “Giocattolando”. Si tratta di una raccolta di giocattoli nuovi, o usati ed in buono stato, che verranno consegnati ad AGBE – Associazione Genitori Bambini Emopatici di Pescara in occasione della festa finale del 6 gennaio. Tutti i visitatori che doneranno almeno 5 giochi potranno avere in omaggio 1 Gift Card da euro 20 in Omaggio spendibile in tutti i punti vendita del Città Sant’Angelo Outlet Village .

In sintesi, un cartellone pieno di iniziative e di momenti di divertimento e solidarietà per vivere un natale magico. Il Christmas Festival è un’occasione per passare del tempo insieme, facendo shopping e dando la possibilità a bambini e adulti di incontrare i protagonisti del Natale.

Grande soddisfazione da parte del Direttore del Città Sant’Angelo Village Outlet, Giuseppe Di Gianvincenzo: “Vogliamo regalare ai visitatori che si recheranno nel nostro Centro, diverse opportunità per potersi intrattenere con un’ampia offerta di eventi in grado di raccogliere l’interesse di grandi e piccini. Il Natale è un momento magico, nel quale si vive un’atmosfera unica nel corso dell’anno. Inoltre, cosa a cui teniamo particolarmente, c’è l’iniziativa di solidarietà e beneficenza con l’AGBE: per tanti bambini sarà un Natale meno spensierato e vorremmo regalare un sorriso anche a loro, per cui ci auguriamo che in tanti vengano a donare i propri giocattoli”.