Evento-incontro con le ‘stelle’ del mondo dei cocktail alla De Cecco

PESCARA – Si svolgerà domani, giovedì 8 aprile, a partire dalle ore 15, l’evento-incontro con le ‘stelle’ del mondo dei cocktail promosso dall’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, e destinato agli studenti delle classi quinte, indirizzo Sala, che, da remoto, avranno modo di dialogare e confrontarsi con alcuni dei nomi di punta del bartender londinese.

L’evento, dal tema ‘Mixologist and Bartender – Professionisti in Arte del Bere Miscelato’, promosso nell’ambito del progetto ‘Scuola e Mondo del Lavoro. On line. We can job!’, si aprirà con l’intervento della dirigente dell’Istituto ‘De Cecco’ Alessandra Di Pietro, seguita da Elena Di Ghionno della Kursaal Distillerie Geoessence; Massimo Urru di ABI-Associazione Barman Italiana; Domenico Di Bucchianico, Bartender Creatore DedYcated, con la presenza del professor Vincenzo Gambino, docente referente del progetto. Nel corso dell’iniziativa si parlerà di ‘Bartending Moderno – il nuovo Trend Non-Alcolico’ a cura di DedYcated Londra; ‘Drink in Lab – Mixology & More’ a cura di ABI Professional Abruzzo-Marche-Molise; e ‘Kursaal Distillerie – Qualità e stile nei liquori’, a cura di Kursaal Distillerie Geoessence.