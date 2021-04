Chieti, riprendono i lavori Largo Marbella e via Marco Vezio Marcello

Sindaco e assessore Rispoli: “Lavori interrotti, il maltempo rende l’asfalto meno efficace, riprenderanno con il rialzarsi delle temperature”

CHIETI – Riprenderanno la settimana prossima i lavori su via dei Vezii, via Marco Vezio Marcello e Largo Costantino Barbella, si tratta di ripristini post interventi relativi alla fibra.

“In questi giorni si è proceduto alla scarificazione del manto stradale da rifare su diverse zone del centro storico interessate dai lavori per la fibra – riferiscono il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – Da ieri si procede in progress, cercando di ridurre al massimo i disagi alla viabilità, procedendo a fasi alterne quando possibile, vista anche la centralità della zona. Manca solo il manto d’asfalto, ma a causa del maltempo e dell’umidità di questi giorni, abbiamo deciso procedere la settimana prossima con l’ultima fase, quando la temperatura sarà più mite e consentirà una migliore presa dell’asfalto. Intanto abbiamo cercato di ampliare anche ad altre zone limitrofe al cantiere il raggio di azione attuale, per rimettere a un livello di maggiore sicurezza le strade del centro, segnate negli anni dalla mancanza di manutenzione costante e interventi di riqualificazione.

Sul territorio cittadino continua anche il lavoro di potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale e l’aggiunta di stalli per disabili, interventi disposti in collaborazione con la Polizia Municipale e su istanza dei cittadini stessi che in questi mesi stanno sottoponendo alla nostra attenzione le situazioni più critiche nei vari quartieri della città”.