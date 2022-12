Eventi di Natale a Luco dei Marsi: il programma 2022

LUCO DEI MARSI – Sarà un taglio del nastro d’eccezione a segnare l’avvio della ricca rassegna degli eventi natalizi proposta dall’Amministrazione comunale a Luco dei Marsi, a tema quest’anno “Incanto di Natale”. L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, sarà infatti inaugurata la Casa della Cultura “La Casa di Olimpia”, dedicata all’indimenticabile luchese Olimpia Proia, tra le prime imprenditrici marsicane, che ha donato la costruzione, sita lungo il centrale viale Duca degli Abruzzi, alla Comunità. L’inaugurazione, fissata per le 11, vedrà la contestuale apertura della personale dell’artista Eliseo Parisse, a tema: “Fontamara”. La mostra sarà aperta al pubblico giovedì 8 e domenica 11 dicembre dalle ore 11 fino alle 19; venerdì, 9 dicembre, dalle 9 alle 13; sabato, 10 dicembre, dalle 16 alle 20.

Da sabato 10 a domenica 18 dicembre, tutte le mattine e i pomeriggi, tornerà la Maratona natalizia di beneficenza Telethon Italia, a cura della Società Operaia di Mutuo Soccorso, che, sempre nella sede sociale in viale Duca degli Abruzzi, proporrà, dall’inaugurazione, fissata alle 11 di sabato, 10 dicembre, fino al 17 dicembre, la mostra di pittura dell’artista Cesare Borsa. Spazio alla riflessione intorno ai temi dei disturbi psicologici, delle dipendenze e dell’universo famiglia domenica, 11 dicembre, alle 17.00, nella sala consiliare del Comune, con la presentazione del libro: “Quel lago in fondo al cuore”, di Cesidia Gianfelice – Gruppo Albatros Il Filo Editore. Lunedì, 19 dicembre, alle 18, la Società Operaia di Mutuo Soccorso proporrà, nella sede sociale, il concerto “Natale in Musica”, a cura dell’associazione musicale “Sei corde” di Trasacco. Bambini al centro anche nelle Festività, ricche di sorprese speciali per i più piccoli: giovedì, 22 dicembre, dalle 15, piazza Umberto I si trasformerà nel “Magico Villaggio di Babbo Natale” dove, tra le Casette degli Elfi, le renne, musica e dolci sorprese, Babbo Natale e i suoi aiutanti accoglieranno tutti i bambini per un tuffo nelle magiche atmosfere natalizie.

L’appuntamento con l’incanto delle melodie più amate ed emblematiche del periodo è per lunedì, 26 dicembre, alle 18, nella chiesa di San Giovanni Battista, in cui l’Orchestra da Camera dell’Istituzione Musicale Abruzzese, diretta dal M° Francesco Fina, riporterà l’attesissimo tradizionale Concerto di Natale. Ancora festa grande per i più piccoli mercoledì, 28 dicembre, alle 16.00, nella sala dell’ex municipio, con “Il Grinch che rubò il magico Natale”, la fiaba e l’incanto del Natale nell’antica arte del teatro dei burattini, a cura del “Magico Mondo dei Burattini” di Luca Torregrossa, per un pomeriggio ricco di sorprese e divertimento. Giovedì, 29 dicembre, l’atteso ritorno del “Gran Concerto di Fine Anno”, alle 21, nella Casa dell’Amicizia (Via A.Torlonia, n. 186), a cura del Quintetto “I Clarinetti” del Conservatorio “A. Casella dell’Aquila”. A siglare la rassegna natalizia e a dare il benvenuto al nuovo anno, venerdì, 6 gennaio 2023, nella Casa dell’Amicizia, alle 16.30, la Compagnia “Il volo del coleottero”, Teatro Musica/TSA Teatro Stabile d’Abruzzo, con “Canto di Natale”, il grande classico natalizio declinato in un suggestivo e originale racconto teatrale e musicale, per la gioia di adulti e bambini. L’Amministrazione invita tutti a partecipare.