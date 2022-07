Eventi estate 2022 a Fossacesia: il programma completo

FOSSACESIA – Teatro, musica spettacoli (anche in notturna), degustazioni, sport e musica. Quaranta appuntamenti per l’edizione 2022 di Bellestate a Fossacesia, che da luglio a settembre animeranno il centro cittadino, l’area monumentale di San Giovanni in Venere e la Marina e Villa Scorciosa. Il cartellone estivo preparato dall’Amministrazione Comunale prevede iniziative per tutte le età e per tutti i gusti, per i cittadini e per i turisti. Tra gli appuntamenti, da segnalare il Grande Concerto sinfonico dell’Orchestra Giovanile Europea, diretta dal Maestro Andrea Di Mele, in programma il 14 luglio alle ore 21 a San Giovanni in Venere; lo spettacolo di Vincenzo Olivieri ‘Non è mai troppo tardi’ Abruzzo: vi insegno la bellezza’, il 28 luglio alle ore 21 a San Giovanni in Venere, nell’ambito del Festival contemporaneo ed errante Accendiamo il Medioevo; il 29 e 30 luglio, dalle ore 19, Naturalmente Fossacesia: Enogastronomia e Prodotti locali, nel centro di Fossacesia.

E ancora: il 31 luglio, alle ore 21, in via San Silvestro, a Villa Scorciosa, concerto con gli Inserto – not another Cover Band; il 3 agosto, al Parco dei Priori, Ciao Uomo, appuntamento musicale con Luigi Friotto; il 9, 10 e 11 agosto protagonisti i Guardiani dell’Oca, il Teatro Eidos, di Benevento e i Fratelli Taglia, con la terza edizione della Rassegna teatrale per ragazzi. Il 20 agosto, a San Giovanni in Venere, alle ore 21:30, serata dedicata a Massimo Troisi, dal titolo “Troisi poeta Massimo”, scritto e diretto da Stefano Veneruso.

Per le manifestazioni religiose, la Festa del Patrono di Fossacesia, San Donato, in programma il 7 agosto. Alle ore 21, in centro città si terrà il concerto Matthew Lee – Back to Rock&Love Tour.

Tra gli eventi clou, la festa per il conferimento della Bandiera Blu, che Fossacesia ottiene da 21 anni consecutivi. L’evento inizierà alle ore 5 del mattino del 15 agosto nella spiaggia di fronte l’ex stazione ferroviaria, con l’Alba d’autore by Elpidio Tornese, e prevede momenti di intrattenimento e fuochi pirotecnici.

Il 9, 10 e 11 settembre, la città sarà protagonista dell’evento finale del progetto europeo “Diversity City-Zen, con la partecipazione della Municipalità di Primosten (Croazia) e dell’ONG tedesca EMYF.

Per lo sport, il 2° Bucci Runner Memorial, organizzata dall’Associazione Dilettantistica Atletica Fossacesia, gara podistica che si svolgerà con inizio alle 19 per le strade di Fossacesia, il 30 luglio, alle ore 15, Gioca Sport in piazza San Carlo a Villa Scorciosa e il 19 agosto, dalle ore 17 alle 22, l’Union in Festa, seconda edizione della festa di inizio stagione della scuola calcio dell’ASD Union Fossacesia.

“Un calendario estivo con tanti eventi, che per due mesi coinvolge l’intero territorio di Fossacesia. Un programma variegato, nonostante i fondi sono pochi: malgrado ciò si è riusciti a fare un buon cartellone e raggiungere anche quest’anno l’obiettivo di questa Amministrazione di mostrare di essere una città viva, piena di eventi ed iniziative”: questo è il commento del sindaco Enrico Di Giuseppantonio”.

Dal canto suo, l’Assessore alla Cultura e agli Eventi, Maura Sgrignuoli, ha dichiarato: “Abbiamo lavorato alla realizzazione di una proposta ricca, tuttavia diversificandola il più possibile per consentire a tutti i target di partecipare, a seconda degli ambiti di interesse, dei gusti e del gradimento di ciascuno, anche per età. Non solo: abbiamo cercato di aiutare concretamente artisti, compagnie, che hanno pagato un prezzo altissimo nel periodo della pandemia”.