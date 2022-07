Sulmona, unico biglietto treno + bus: ecco di cosa si tratta

Dal lunedì al sabato più di 70 soluzioni di viaggio combinate treno+bus, biglietti acquistabili su tutti i canali di vendita di Trenitalia

SULMONA – Arrivare in treno alla stazione di Sulmona e poi raggiungere comodamente il Centro storico o il Polo Ospedaliero SS. Annunziata di Sulmona, nell’assoluto rispetto dell’ambiente, lasciando l’automobile in garage, con tempi e costi vantaggiosi e in totale sicurezza.

Sono i tanti plus della nuova soluzione intermodale frutto della sinergia tra Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e il Comune di Sulmona, nata per agevolare l’utilizzo del treno in combinazione con i bus urbani del capoluogo peligno.

Dal lunedì al sabato, dal piazzale antistante la stazione di Sulmona partiranno ed arriveranno più di 70 corse bus in combinazione con gli orari dei treni regionali, con tempi di interscambio adeguati a consentire un facile trasbordo.

Il biglietto combinato treno+bus si può acquistare già da oggi su tutta la rete di vendita Trenitalia: sul sito web trenitalia.com, su App Trenitalia, nelle biglietterie, le self-service, le agenzie di viaggio del circuito Trenitalia e nei punti vendita autorizzati.

Anche questi nuovi collegamenti rientrano fra le attività del Polo passeggeri del Gruppo FS Italiane, di cui Trenitalia è capofila, e nel progetto di sviluppo dell’intermodalità verso l’affermazione del “Mobility As A Service – MAAS” che, attraverso l’interscambio ferro/gomma, con un unico biglietto, permette alle persone spostamenti door to door efficienti e sostenibili.