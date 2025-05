REGIONE – Il weekend dal 9 all’11 maggio segna un’opportunità imperdibile per scoprire la bellezza e la vitalità dell’Abruzzo. Con eventi che spaziano dalle escursioni tra i suggestivi borghi montani a concerti emozionanti e mostre straordinarie, questo fine settimana promette avventure indimenticabili per tutti. . Scopriamo insieme cosa ci riserva questo fine settimana, ricordandovi di consultare il calendario giornaliero per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Escursioni e attività outdoor

Se siete appassionati di natura e outdoor, le Gole del Salinello vi aspettano sabato per un’escursione eccitante. Questo canyon incantevole, famoso per i suoi paesaggi mozzafiato e le misteriose grotte, offre anche cascate rinfrescanti dove potrete ricaricare le batterie. Domenica, non perdete l’escursione scanzonata alla ricerca dell’Astragalus aquilanus, una pianta rara che vive soltanto in queste zone.

Non dimenticate di provare un’uscita in ebike tra le terre dello zafferano a Navelli o godervi una pedalata nella Valle del Tirino. Questa valle è il luogo ideale dove la bellezza naturale si fonde con la serenità dell’acqua. Per chi cerca un’esperienza acquatica, una gita in canoa lungo il fiume Tirino rappresenta un’avventura da non perdere. I meandri del fiume vi accoglieranno in un abbraccio della natura, mentre gli appassionati di mountain bike possono esplorare sentieri incantevoli. Altro punto di interesse è il Centro visite del lupo, dove una guida esperta svelerà i segreti di questi animali affascinanti e dell’ecosistema locale. Infine, non dimenticate di visitare il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano, un itinerario che regala panorami indimenticabili.

Gli appuntamenti golosi

Sabato. presso il Birrificio Humus ad Ancarano, il Microbirrificio Opperbacco a Notaresco e il Birrificio Maiella a Pretoro , appuntamento con Birrifici d’Italia.

Teatro

Sabato, presso il Teatro Marrucino a Chieti, andrà in scena “Quel che provo dir non so”, con due spettacoli, uno alle 17:30 e uno alle 21:00, che sapranno coinvolgere il pubblico.

Musica

Venerdì sera, Antonella Ruggiero si esibirà al Palazzo Sirena di Francavilla al Mare, con il suo concerto “Souvenir d’Italie” alle ore 21:00. Se preferite un’atmosfera nostalgica, il concerto “The Beatles Legend” by The Beatbox al Teatro Massimo di Pescara è l’ideale per rivivere i successi dei Fab Four. Sabato sera, Fausto Leali farà vibrare le note presso Piazza Garibaldi a Pratola Peligna alle 21:30, in occasione dei Festeggiamenti in onore della Madonna della Libera. Domenica, invece, sarà a Chieti per la chiusura della Festa di San Giustino. In contemporanea ci sarà il concerto “Omaggio a Mina – RossoMina” presso il Teatro Madonna del Rosario a Pescara.

Presentazioni di libri

Venerdì, a partire dalle 18:00, non perdete la presentazione del libro “La verità non esiste” di Davide Luciani presso la Libreria “De Luca” a Chieti. Un’occasione per unire cultura e convivialità!

Mostre

Ultimo fine settimana, al Santangelo Outlet Village per la prima edizione italiana della mostra temporanea con i dipinti animati di Vincent Van Gogh e Claude Monet. Una mostra ad ingresso gratuito, in cui i classici capolavori dei due grandi Maestri dell’arte moderna prendono “vita” su speciali schermi HD grazie alla tecnica del video mapping dell’artista Luca Agnani, offrendo agli spettatori un’immersione emozionante nel mondo di questi straordinari artisti. . Inoltre, la mostra “Chieti nel tempo” presso Art Abruzzo a Chieti offrirà un approfondimento sulla storia e sull’evoluzione della città.