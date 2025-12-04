Eventi in Abruzzo nel weekend dal 5 all’8 dicembre 2025

REGIONE – Il ponte dell’Immacolata trasforma l’Abruzzo in un palcoscenico di luci, tradizioni e atmosfere incantate. Vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Tra i borghi più suggestivi spicca Calascio, che con Natal Calascio accende il cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso. Mercatini artigianali, spettacoli itineranti e giochi di luce rendono il borgo un presepe vivente, dove storia e magia si fondono in un’esperienza unica per grandi e piccoli.

Non meno affascinante è Pretoro in Fiaba, evento che trasforma il borgo della Majella in un villaggio incantato. Le vie si popolano di personaggi delle fiabe, laboratori creativi e animazioni per bambini, regalando un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà. Un’occasione per riscoprire il fascino delle storie senza tempo e vivere il Natale con occhi da bambino.

Ad Atri, la tradizione incontra il rito con la celebre Notte dei Faugni. Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, migliaia di fiaccole illuminano le strade del centro storico in un corteo suggestivo che affonda le radici nella cultura popolare. Un evento che unisce spiritualità e comunità, capace di emozionare ogni anno residenti e visitatori.

I borghi e le piazze si trasformeranno in scenari da fiaba, con i mercatini di Natale che porteranno luci calde, profumi di vin brulè e artigianato locale. Ovunque, dalle città ai piccoli paesi, si alzerà il conto alla rovescia per le Feste con l’accensione degli alberi di Natale, momento atteso da grandi e piccoli.

Escursioni

Il weekend è l’occasione perfetta per vivere la natura in modo attivo e autentico. Sabato escursioni al rifugio di Monte Corvo; domenica al Monte della Rocca. Grazie alle prime nevicate di stagione, é posibile cimentarsi nelle ciaspolate: sulla Maiella, ai Piani di Tivo, alle porte di Campo Imperatore. Ciaspolata sulla Maiella. Infine, domenica, presso Popoli è possibile visitare il Centro Visita del Lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Teatro

Venerdì, ale ore 17.30 e ore 21.00, al Ridotto del Teatro Comunale di L’Aquila, andrà in scena “Misurare il salto delle rane”: unamessa in scena ha vinto il prestigioso “Premio della Critica 2025” come “Miglior Spettacolo dell’Anno”.

Concerti

Sabato sera Cristina D’Avena sarà protagonista a Città Sant’Angelo con il suo “Christmas Live Show”, mentre Francesco Baccini si esibirà ad Atri domenica durante la Notte dei Faugni.

Mostre e arte

L’Imago Museum di Pescara ospita uno dei percorsi espositivi più affascinanti dell’anno: “Couple aux têtes pleines de nuages” di Salvador Dalì, un’immersione nel surrealismo che trasforma lo spazio museale in un sogno condiviso, dove l’immaginazione si fa protagonista. Mentre prosegue con successo a Chieti, da Art Abruzzo, la mostra “Riflessi Femminili” di Giovanni Iovacchini. Al Palazzo d’Avalos di Vasto l’autunno culturale si arricchisce con due esposizioni di grande interesse.

Da una parte Alice non ha paura, mostra che esplora il mondo dell’infanzia e della crescita attraverso linguaggi artistici contemporanei, offrendo uno sguardo delicato e potente sulle emozioni. Dall’altra, l’omaggio a Tina Modotti, fotografa e attivista che ha segnato il Novecento con immagini di forte impatto sociale e umano.