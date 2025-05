REGIONE – Il weekend del 30, 31 maggio e 1 giugno si preannuncia ricco di eventi imperdibili in Abruzzo . Scopriamo insieme cosa ci riserva questo fine settimana, ricordandovi di consultare il calendario giornaliero per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Escursioni e attività outdoor

Sabato, la proposta è quella di visitare la Costa Ceraso e l’Antica Abbazia sui laghetti. Questo percorso non solo offre splendidi panorami ma invita anche a immergersi nella storia dell’abbazia, un luogo ricco di fascino e spiritualità. Domenica sarà dedicata alla Fossa di Pentima, situata nel cuore del bosco antico del Morrone, un vero e proprio regno di leggende che si intrecciano con la bellezza della natura. Camminando tra gli alberi secolari, potrete vivere un’esperienza da fiaba nella Val d’Agri. Per gli amanti del nordic walking, la Costa dei Trabocchi offre opportunità imperdibili: una passeggiata sinfonica lungo il mare con la possibilità di osservare la luna che illumina il tratto costiero, creando atmosfere magiche e suggestive.

Le Gole del Salinello saranno accessibili durante tutto il weekend, garantendo esperienze uniche sia per i neofiti che per i più esperti escursionisti.

Tutti i giorni iI tour tra i borghi del Gran Sasso vi porterà a esplorare incantevoli paesini e storiche roccaforti. Provate anche un’uscita in ebike tra le terre dello zafferano a Navelli o scegliete una pedalata nella Valle del Tirino, dove la bellezza naturale si fonde con la tranquillità dell’acqua. E se volete vivere un’avventura senza precedenti, non perdete l’opportunità di una gita in canoa nella splendida Valle del Tirino. Il fiume vi accoglierà tra i suoi meandri, mentre per gli appassionati di mountain bike, le e-bike vi porteranno attraverso sentieri incantevoli. Non perdere l’occasione di visitare il Centro visite del lupo, dove una guida esperta visvelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Infine, il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano è un’altra tappa affascinante da aggiungere al vostro itinerario.

Feste e sagre: tradizione e cultura

La Sagra della Ciliegia numero sessantotto a Raiano, in programma il giorno 1, rappresenta uno dei momenti più attesi delfine settimana. Questa manifestazione, tra le più antiche della Regione, affonda le proprie radici nella ricca tradizione folkloristica locale, riuscendo sempre a rinnovarsi. Quest’anno, è in particolare la Notte Rosso Ciliegia che promette di incantare i visitatori, con eventi serali dedicati alla celebrazione di questo frutto prelibato e delle sue diverse declinazioni gastronomiche.

Domenicasi terrà a Celenza sul Trigno la quinta edizione di “Borgo e Gusto”, un appuntamento che promette di combinare degustazioni di prodotti enogastronomici con momenti di intrattenimento e convivialità.

A Città Sant’Angelo, torna il tanto amato “Borgo diVino in tour”, un weekend interamente dedicato ai vini locali, affiancati da una selezione di etichette provenienti da altre rinomate regioni italiane. A Paterno di Avezzano, la Sagra delle Fave giunge quest’anno alla sua cinquantacinquesima edizione, testimoniando la lungimiranza e la passione degli organizzatori nel mantenere vive le tradizioni culinarie della zona. Fino al 2 giugno si svolgerà “Street Food Time” al Parco del Castello a L’Aquila., un’esplosione di sapori e profumi che porterà il meglio della cucina di strada abruzzese e nazionale.

Concerti

Venerdì, alle ore 21:00, la piazza Salotto a Pescara ospiterà il Banco del Mutuo Soccorso, che presenterà il suo nuovo tour “Storie Invisibili”. Nella stessa serataa, presso il Parco Pubblico di Villanova di Cepagatti, si esibirà la cover band Jolly Blu, rendendo omaggio ai famosi 883 e a Max Pezzali in occasione della Festa di San Nicola. Domenica, il Porto Turistico di Pescara vedrà la performance di Enrico Nigiotti, mentre a Raiano i Bandanardè animeranno l’ultima serata della Sagra della ciliegia.

Mostre

Infine, l’arte avrà un posto di rilievo nel weekend abruzzese. La mostra “Salvador Dalì – Couple aux têtes pleines de nuages”, allestita presso l’Imago Museum a Pescara, offrirà ai visitatori un affascinante viaggio nel mondo surreale di uno dei più grandi artisti del XX secolo. La Fondazione La Rocca di Pescara è lieta di presentare la mostra personale di Luca Vitone.