REGIONE – L’Abruzzo si prepara a vivere un fine settimana ricco di appuntamenti, profumi d’autunno e tradizioni da riscoprire. Dal 4 al 6 ottobre, il territorio si anima con eventi che raccontano la sua anima più autentica: quella dei borghi, dei sapori, dei paesaggi e della cultura che da sempre lo rendono una meta speciale, non solo per chi ci vive, ma anche per chi lo sceglie per una fuga rigenerante. Vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

A Bisenti torna il tanto atteso Revival dell’Uva e del Vino Montonico, una festa che celebra uno dei vitigni più identitari della regione. Carri allegorici, sfilate, musica itinerante e degustazioni renderanno il borgo un vero palcoscenico del gusto. Un’occasione per brindare all’autenticità e alla convivialità, immersi tra le colline vestite d’autunno.

Chi ama la musica e la natura potrà lasciarsi incantare da Note d’Autunno, il festival diffuso che attraversa i borghi della Valle Roveto: Civitella Roveto, Morino, Corcumello, Forme e Canistro ospiteranno concerti, spettacoli teatrali e trekking musicali, in un connubio perfetto tra arte e paesaggio.

Per gli spiriti più avventurosi, il Cammino del Gran Sasso propone tre giorni di escursioni guidate tra Fonte Cerreto e Campo Imperatore. Dall’alba sul Corno Grande alle passeggiate serali, ogni passo sarà un’immersione nei colori e nei silenzi dell’autunno abruzzese.

Ad Atessa, invece, si respira aria di Baviera con l’Oktoberfest in versione abruzzese: birra, piatti tipici, musica dal vivo e balli per una festa che unisce tradizione locale e spirito internazionale.

Domenica Fossacesia celebra la Festa dell’Olio e del Vino, con cantine aperte, degustazioni e carri decorati. Un tributo alle eccellenze agricole del territorio, che diventano protagoniste di un racconto fatto di sapori e memoria.

Infine, torna anche la Caccia ai Tesori Arancioni, l’iniziativa nazionale del Touring Club che coinvolge i borghi certificati Bandiera Arancione. In Abruzzo, sarà l’occasione per scoprire angoli meno noti ma ricchi di storia, attraverso un gioco culturale pensato per famiglie, curiosi e viaggiatori.

Infine, per gli amanti del buon cibo e del vino, continuano le Cantine Aperte in Vendemmia, con esperienze immersive tra pascoli, tini e filari. Degustazioni, trekking, racconti e convivialità rendono l’Abruzzo una terra da assaporare con tutti i sensi.

Escursioni e attività outdoor

Tra le esperienze consigliate c’ è la pedalata nella Valle del Tirino, adatta anche a famiglie, che si snoda tra vigneti, borghi e le acque limpide del fiume Tirino. Per chi preferisce un’attività sull’acqua, sono disponibili escursioni in canoa lungo lo stesso fiume, con accompagnatori esperti e percorsi adatti a tutti i livelli. Altra tappa affascinante é il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano. Sabato escursione al Monte Croce e al Rifugio Fratta Montanara; domenica escursione al Monte Porrara.

Infine, presso Popoli è possibile visitare il Centro Visita del Lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Mostre e arte

All’Imago Museum di Pescara prende vita uno dei percorsi espositivi più affascinanti dell’anno: “Couple aux têtes pleines de nuages” di Salvador Dalì, un’immersione nel surrealismo che trasforma lo spazio museale in un sogno condiviso, dove l’immaginazione si fa protagonista. Sempre a Pescara, la magia incontra il colore con la mostra delle Winx, pensata per incantare grandi e piccoli, mentre l’omaggio a Ennio Calabria con “Essere pittura” celebra la forza espressiva e la profondità del segno. Spostandosi nell’entroterra, il Convento di San Colombo a Barisciano ospita fino al 31 ottobre la 6ª Collettiva d’Arte, un racconto corale del territorio attraverso le opere di artisti locali, tra paesaggi, memoria e visioni contemporanee. Un fine settimana all’insegna della bellezza, tra suggestioni oniriche e radici abruzzesi.