Ciclovie della Transumanza: l’Abruzzo tra storia e natura

CUGNOLI – Il progetto delle Ciclovie della Transumanza entra nel vivo come iniziativa di sviluppo territoriale che punta a valorizzare i tratturi storici dell’Abruzzo attraverso una rete di oltre 400 km di percorsi ciclabili, dalla montagna al mare. Presentato alla conferenza nazionale Terre Attrattive a Vasto, il progetto coinvolge otto comuni con capofila Cugnoli e il partner privato Carsa, con l’obiettivo di creare un’offerta turistica integrata legata alla transumanza e alla vacanza attiva.

La rete ciclabile è già mappata e inserita nelle app di settore, e sarà completata con segnaletica e servizi dedicati. Il progetto prevede anche una fase di promozione e test commerciale, a partire dalla partecipazione al TTG di Rimini (8–10 ottobre), seguita da incontri, workshop e press tour nei comuni coinvolti tra ottobre e novembre, con chiusura a dicembre.

A seguire, il 13 e 14 ottobre, a Montebello di Bertona e Popoli, in programma incontri dedicati alla presentazione della mappatura del percorso e workshop con il coinvolgimento degli attrattori del progetto. Segue il press tour, dal 23 al 26 ottobre: due giornate in occasione delle quali i rappresentanti della stampa di settore, specializzata in cicloturismo, pedalano nei territori di Ciclovie della Transumanza. Altri incontri in programma, entrambi con seminario e laboratorio, sono il 27 e 28 ottobre a Cugnoli, dedicato al Turismo enogastronomico e quello del 3 e 4 novembre a Torre de’ Passeri su Turismo attivo e cicloturismo. Convegno di chiusura a dicembre.

Grazie all’uso delle e-bike, anche i territori più impervi diventano accessibili, rendendo la ciclovia un potente strumento di rilancio per i borghi rurali abruzzesi. L’iniziativa mira a posizionare la Ciclovia della Transumanza come nuova destinazione turistica, fondata su paesaggio, cultura e sostenibilità.