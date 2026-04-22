Eventi in Abruzzo nel weekend dal 24 al 26 aprile 2026

REGIONE – Il ponte del 25 aprile in Abruzzo propone feste popolari, teatro, musica, mostre ed esperienze all’aria aperta, capace di attraversare borghi, città e paesaggi naturali. Abruzzonews.eu ricorda che dalle celebrazioni storiche ai grandi festival gastronomici, dagli spettacoli teatrali ai concerti, fino alle escursioni tra montagne, fiumi e riserve naturali, il territorio si prepara a offrire tre giorni intensi, ricchi di tradizioni, cultura e occasioni per scoprire l’anima più autentica della regione. Segnalandovi alcuni tra gli appuntamenti primcipali in programma, vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Sagre e feste

A Civitella del Tronto torna la 131ª Festa di Santa Maria dei Lumi, una delle celebrazioni più sentite del teramano, con il Music Festival “Torna negli anni ’90!” in programma il 25 aprile alle 21:30 in Piazza Santa Maria dei Lumi. Nel Chietino, Cupello inaugura dal 24 aprile il celebre Festival del Carciofo, tra stand gastronomici e degustazioni dedicate al prodotto simbolo del territorio. Il 25 aprile è anche la giornata della Festa di Primavera di Collecorvino, un viaggio nei sapori dell’entroterra pescarese con piatti tipici, laboratori in fattoria e spazi dedicati alle famiglie, mentre a Lama dei Peligni si celebra la tradizionale Sagra della Sfogliatella, appuntamento immancabile della cucina locale. Il weekend prosegue il 26 aprile a Villa Badessa, frazione di Rosciano, con Sapori Nascosti, evento che intreccia degustazioni e tradizioni arbëreshë in un pomeriggio dedicato alle eccellenze del borgo. Chiude il calendario la Festa di San Vitale a San Salvo, in programma il 2 aprile, dove i tipici taralli tornano protagonisti di una ricorrenza profondamente radicata nella comunità.

Teatro e spettacoli

A Chieti, il Teatro Marrucino accende il weekend con “Malinconico moderatamente felice”, l’adattamento teatrale tratto dai celebri testi di Diego De Silva. In scena, dal 24 al 26 aprile, le vicende dell’avvocato Vincenzo Malinconico, personaggio amatissimo per la sua ironia disarmante e la capacità di trasformare le contraddizioni quotidiane in riflessioni profonde e irresistibilmente comiche. Tre appuntamenti; venerdì e sabato alle 21:00, domenica alle 17:30

Concerti e musica dal vivo

A Spoltore, il Fun Fest Pescara 2026 trasforma il Centro L’Arca in un universo pop: dal 24 al 26 aprile tra concerti, cosplay e cultura nerd, con la Bim Bum Bam Cartoon Band protagonista il 25 e la chiusura itinerante della Miwa Street Band il 26, accompagnata da un flash mob dedicato a Michael Jackson. A Città Sant’Angelo, il 25 aprile torna “Statt! Libera Tutt’”, il format musicale che conclude le celebrazioni della Liberazione con un concerto in piazza dedicato alla scena indipendente. Nel Teramano, Civitella del Tronto accende la notte con “Torna negli anni ’90!”, serata gratuita in Piazza Santa Maria dei Lumi che riporta sul palco le hit dance del decennio. A Pescara, il Cinema Teatro Massimo ospita alle 16:30 l’evento “K-Pop is Coming”, tra performance e coreografie per gli appassionati del genere. Chiude il quadro Orsogna, che il 24 aprile rende omaggio a Pino Daniele con il tributo del Nicola Triva Duo, una serata sospesa tra blues, poesia e canzone d’autore.

Mostre e arte

A Teramo, riflettori accesi su L’ARCA per la mostra evento “Caravaggio. La Rivoluzione della Luce”: un viaggio immersivo tra i capolavori del Merisi e dei suoi seguaci che, grazie a una proroga straordinaria fino al 3 maggio, promette di registrare il sold-out con le sue aperture continuate.

Spostandosi sulla costa, Pescara si conferma capitale del contemporaneo: mentre il MicHub celebra l’estro plastico di Michelangelo Pistoletto con un focus inedito sulle sculture degli anni Ottanta, la Galleria Ceravento scava nelle pieghe della psiche umana con le tele a olio di Dylan Silva. Infine, nell’anno del suo debutto come Capitale Italiana della Cultura, L’Aquila intreccia l’imponenza del MAXXI e del MUNDA con progetti indipendenti di forte impatto sociale, come le serigrafie di “Fierce and Graceful” presso lo Spazio Genesi, un omaggio alla resilienza femminile che chiude i battenti proprio nel cuore del ponte, il 25 aprile.

Escursioni ed e-bike

Il ponte di fine aprile si annuncia ricchissimo anche per chi sceglie l’Abruzzo all’aria aperta, tra natura, borghi e attività esperienziali. Tutti i giorni è possibile vivere la magia della canoa sul Tirino, con partenze alle 10:00 e alle 15:00 sul “fiume più limpido d’Europa”, mentre il Centro Visita del Lupo di Popoli Terme propone aperture straordinarie dedicate alla fauna appenninica. Venerdì 24 aprile la Valle del Tirino si scopre in sella grazie agli E‑Bike Tour tra vigneti e borghi come Capestrano e Ofena. Il 25 aprile, festa della Liberazione, diventa l’occasione per un’esperienza completa con il pacchetto Tirino + Grotte di Stiffe, che unisce canoa, pranzo all’EcoRistoro del Bosso e visita pomeridiana alle celebri cavità carsiche. Sempre il 25, alle 9:30, parte l’E‑Bike Tour “Borghi del Gran Sasso”, mentre sulla costa riapre il Welcome Point di San Vito Chietino, con accoglienza e attività al Trabocco Turchino. Domenica 26 aprile è la giornata ideale per chi ama camminare: alle 9:00 prende il via il trekking “Da Navelli a Collepietro”, tra fioriture e panorami sull’altopiano, mentre alle 9:45 parte l’E‑Bike Tour “Sorgenti del Pescara”, un itinerario cicloturistico che attraversa la Riserva Naturale e la Valle Peligna.