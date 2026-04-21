Vertenza Salpa: nuovo incontro in Regione su lavoro e prospettive 2027

PESCARA – Si è svolto presso l’Assessorato alle Attività Produttive e Lavoro della Regione Abruzzo, in via Passolanciano, un nuovo incontro tra sindacati e azienda Salpa di Roseto degli Abruzzi, convocato dall’assessore Tiziana Magnacca (nella foto) per fare il punto sulla situazione industriale e occupazionale del gruppo.

Durante il tavolo, le organizzazioni sindacali hanno ribadito la necessità di tutelare i lavoratori, in particolare il personale stagionale, mentre l’azienda ha manifestato la disponibilità a riaprire il confronto in sede sindacale. Una scelta che arriva in un contesto economico complesso, ma con una prospettiva di ripresa prevista dai primi mesi del 2027, come riferito dall’assessore Magnacca.

L’obiettivo condiviso resta quello di garantire la continuità produttiva nei due stabilimenti di Roseto degli Abruzzi e Alanno, conciliando al tempo stesso le esigenze occupazionali dei lavoratori a tempo determinato.

All’incontro hanno partecipato anche il sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e l’assessore comunale Rosaria Ciancaione, che hanno confermato la disponibilità del Comune a ospitare ulteriori momenti di confronto.

«Auspichiamo che nei prossimi mesi si possa arrivare a un accordo – ha dichiarato l’assessore Magnacca – La Regione continuerà a seguire con attenzione la vertenza Salpa, garantendo la massima disponibilità a riconvocare il tavolo istituzionale per accompagnare e ratificare le decisioni che saranno assunte tra azienda e sindacati»