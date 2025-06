REGIONE – Il weekend del 20, 21 e 22 giugno si preannuncia ricco di eventi imperdibili in Abruzzo, con un’ampia varietà di attività per tutti i gusti. È il momento perfetto per scoprire tradizioni, gustare sapori autentici e lasciarsi trasportare dalla magia del territorio. Scopriamo insieme cosa ci riserva questo fine settimana, ricordandovi di consultare il calendario giornaliero per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Escursioni e attività outdoor

Per chi cerca avventura e adrenalina, non mancate di provare il kayak sul fiume Tirino oppure potrete partecipare all’opzione Kayak con aperitivo di mare, un modo perfetto per unire sport e gusto in un’unica esperienza. Tutti i giorni iI tour tra i borghi del Gran Sasso vi porterà a esplorare incantevoli paesini e storiche roccaforti. Provate anche un’uscita in ebike tra le terre dello zafferano a Navelli o scegliete una pedalata nella Valle del Tirino, dove la bellezza naturale si fonde con la tranquillità dell’acqua. E se volete vivere un’avventura senza precedenti, non perdete l’opportunità di una gita in canoa nella splendida Valle del Tirino. Il fiume vi accoglierà tra i suoi meandri, mentre per gli appassionati di mountain bike, le e-bike vi porteranno attraverso sentieri incantevoli. Non perdere l’occasione di visitare il Centro visite del lupo, dove una guida esperta visvelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Infine, il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano è un’altra tappa affascinante da aggiungere al vostro itinerario.

Gli appuntamenti golosi

Questo weekend offrirà esperienze che delizieranno ogni palato. A Casoli si svolgerà la terza edizione del Festival delle Pallotte Cace e Ove, dedicato alle iconiche polpette di formaggio. A Chieti, in piazza San Giustino tornerà Vignaioli in piazza: un incontro con i produttori locali, dove il vino diventa il simbolo del territorio. L’AperiBorgo di Mosciano Sant’Angelo è invece un evento imperdibile per gli amanti dello street food, della musica e del divertimento. A Isola del Gran Sasso seconda edizione della Sagra della pizza con porchetta che culminerà nella serata finale nel live de I Collage.

Infiorate, solstizio di estate e Acqua di San Giovanni

Sarà un fine settimana sarà ricco di eventi legati alle tradizioni del Corpus Domini, al Solstizio d’Estate e alla celebrazione dell’Acqua di San Giovanni In molti borghi ,tra cui Casoli e Torricella Sicura,ci si riunirà per creare quadri floreali con petali, segatura colorata e altri materiali naturali, dando vita a vere e proprie opere d’arte effimere. Il Solstizio d’Estate è un momento magico, celebrato con eventi culturali e rituali. A Vasto sabato si potrà assistere ad un concerto all’alba: musica sulla spiaggia per accogliere il nuovo ciclo solare.A Navelli andrrà Festival dei Paesi Narranti a Navelli – Un evento dedicato alla narrazione e alla cultura locale- A Silvi Paese ci si dedicherà alla preparazione dell’acqua di San Giovanni, simbolo di bellezza e prosperità.

Notte romantica 2025

Sabato, in occasione del solstizio d’estate, tornerà la Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia, una manifestazione che celebra l’amore, la bellezza e la lentezza, trasformando i centri storici in veri scenari da sogno. Fiaccole accese al tramonto, cene a lume di candela, concerti, spettacoli teatrali, mostre e installazioni artistiche creeranno un’atmosfera unica in ogni borgo, ciascuno con la propria identità culturale e paesaggistica.