REGIONE – Cosa fare in Abruzzo nel weekend dal 14 al 15 marzo 2025? Abbiamo selezionato per voi alcuni eventi. Potrete trovare comunque tutte le iniziative in programma nel fine settimana nel nostro calendario giornaliero, in costante aggiorna1mento.

Ciaspolate

Ultime settimane per poter partecipare ad una ciaspolata ed essere protagonisti di un sogno invernale, immersi nella meraviglia della natura. Scegliete un percorso adatto a tutti, magari con una guida esperta che vi racconti curiosità sul posto E non dimenticate la macchina fotografica per immortalare i momenti magici. Potete scegliere la ciaspolata in Maiella a 2000 metri sul mare, la ciaspolata nella Valle del Morretano e la Ciaspolata a Campo Imperatore.

Gli appuntamenti golosi

Da venerdì a domenica, da mezzogiorno alle 24, in via dei Tigli e viale Mazzini a Teramo, farà tappa l’International Street Food. Vi si potranno trovare migliori Street Food internazionali, birra artigianali di microbirrifici d’Italia e dal mondo, dolci tipici della tradizione italiana ed internazionale. Vasta scelta di cibo e birra senza glutine.

Musica

Sabato sera, non perdete l’occasione di vivere la magia della musica e del teatro! Alle ore 21:00, il Teatro Comunale di Atri ospiterà la Compagnia di Operette Elena D’Angelo insieme all’Orchestra “Duchi d’Acquaviva” per una rappresentazione indimenticabile di “Cin Ci La”. Nel frattempo, al Teatro F. P. Tosti di Ortona, potrai vivere una serata d’autore dedicata alle canzoni senza tempo di Fabrizio De André e dei Princesa. E non è finita! Sempre alle 21, al Teatro Circus di Pescara, Antonello Persico e gli Arbor animeranno il palco con la loro musica coinvolgente

Teatro

Sabato alle 21.00 e domenica alle 17.30, il Teatro Marrucino di Chieti ospiterà “Oliva Denaro”, un’opera che vedrà sul palco Ambra Angiolini, pronta a incantare il pubblico con la sua presenza e talento. Ma non è tutto! Sempre domenica, alle 17.30, il Teatro Isola di Confine di Marsciano porterà in scena “Fiabe scacciamostri” presso lo Spazio Rimediato a L’Aquila, nell’ambito della rassegna “Teatro a merenda”.

Mostre

Gli amanti dell’arte potranno visitare all’Imago di Pescara la mostra “In forma di sogno . Gli Ultimi Surrealisti. Mensa & Matta”, dedicata a due artisti che hanno rappresentato, con la loro arte visionaria, una delle più suggestive continuazioni del Surrealismo: Carlos Mensa e Sebastian Matta. Al Clap Museum sempre a Pescara sarà visitabile la mostra SOB Luzzati e Il mondo in frantumi che celebra il genio artistico di Emanuele Luzzati tra i più grandi artisti italiani del XX secoli. “Inside Van Gogh” é invece la mostra immersiva dedicata al genio di Vincent Van Gogh che si potrà visitare fino al prossimo 30 marzo a L’Arca-Laboratorio per le Arti a Teramo.