Marsilio al seminario sul progetto “Arrosticino d’Abruzzo DOP”

TERAMO – Il presidente della Regione, Marco Marsilio,, nella sede dell’Istituto Zooprofilattico, a Teramo, ha partecipato al Seminario Conclusivo del progetto “Arrosticino d’Abruzzo DOP“, organizzato dall’Associazione Regionale Allevatori (ARA).

Questo incontro ha mostrato i risultati del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022.

Marsilio ha spiegato che se Abruzzo producesse più carne, potrebbero aprirsi fino a mille stalle, generando 4-5 mila nuovi posti di lavoro. Ha sottolineato l’importanza di garantire redditività alla filiera per rendere sostenibili queste iniziative.

Marsilio ha ricordato l’importanza del dialogo tra associazioni agricole e produttori, cercando una sintesi tra l’IGP e la DOP. Ha informato che il protocollo IGP è in esame al Ministero e che progressi sono stati fatti per la DOP. Ha concluso dicendo che l’argomento dell’arrosticino DOP non era mai stato affrontato prima della sua amministrazione. Infine, il progetto “Pastori Custodi” mira a completare la certificazione DOP, valorizzando la carne ovina e proteggendo i pascoli montani.