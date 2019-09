Le sagre di ottobre 2019 in Abruzzo

Ottobre è il mese perfetto per lasciarsi conquistare dalle sagre dell’Abruzzo, fra castagne e altre proposte autunnali. Gli appuntamenti

In autunno la natura cambia d’abito indossando colori accesi e regalandoci nuovi sapori. Nel mese di ottobre, in Abruzzo, sono tante le sagre e gli eventi enogastronomici dedicati a castagne, vino e altre proposte di stagione.

Il primo appuntamento è a Bisenti dove dal 3 al 7 si svolge la quarantacinquesima edizione di Revival Uva e Vino montonico, vitigno dalle origini antichissime. Tema portante di quet’anno è “Il futuro” inteso come la volontà di proseguire un percorso e di andare avanti con prospettive di continuità e soprattutto di crescita. In programma gatronomia, folklore, sfilata di carri allegorici, Notte Bianca, Notte Gialla, estemporanee di pittura, Cantine aperte e molto altro. Domenica 6 presso la Cantina Dora Sarchese a Ortona torna la vendemmia del NITAE, il nobile Montepulciano d’Abruzzo con caratteri ancestrali, coltivato nel vigneto a forma di rosa dei venti. Sarà una grande festa in cantina adatta a grandi ma soprattutto ai più piccini tra la raccolta dell’uva, la deraspatura, la pigiatura ma anche la preparazione del mosto cotto e delle marmellate tra cui la tipica “Scrucchiata” ortonese.

Dal 10 al 13 a Teramo è tempo di Street Food: in viale Mazzini giungeranno da ogni regione d’Italia e dal mondo stilosi food truck che avranno il compito di far gustare a tutti gli appassionati di cibo da strada di qualità centinaia di proposte culinarie diverse, il tutto accompagnato da decine di birre rigorosamente artigianali.

Dopo il successo delle passate edizioni, da venerdì 11 a domenica 13, a Tagliacozzo, in provincia de L’Aquila, per il quarto anno consecutivo torna Cantine nella Roccia. Per tre giorni lungo le vie dell’antico borgo si potranno assaporare i piatti della tradizione accompagnati dalla degustazione di prodotti tipici locali: funghi, tartufi, legumi, castagne e vini, rigorosamente a kilometro 0, per rilanciare un territorio ricco di attrattive e di storia. Ogni cantina vedrà rivivere, antichi mestieri, arte, musica, artigianato.

Tanti gli appuntamenti alla scoperta della Roscetta, la regina indiscussa della Valle Roveto. Dal 12 al 13 Sagra della castagna roscetta a Grancia di Morino: due giorni di escursioni nei boschi della Riserva naturale Zompo lo Schioppo, degustazioni di prodotti tipici, stand di prodotti artigianali e musica dal vivo. Non solo castagna ma possibilità di assaporare anche altri piatti tipici di stagione quali polenta, arrosticini, bruschette, frittelle, salsicce, prosciutto e molto altro domenica 13 a Canitro Superiore, in occasione della ventunesima Festa dei Sapori d’Autunno. In ogni angolo sarà proposta una specialità; il tutto accompagnato da vino e dolci tipici del posto.

Dal 18 al 20 a Civitella Roveto, torna l’appuntamento con Lungo le antiche rue: per tre giorni presso gli stand gastronomici appositamente allestiti lungo le stradine del centro storico (rue) si potranno degustare i molti prodotti tipici della Valle Roveto; le cantine resteranno aperte fino a notte fonda, si potrà ascoltare musica dal vivo o assistere a spettacoli di giocolieri, artisti di strada e molto altro. Dal 27 al 27 Sagra della castagna roscetta a Canistro Santa Croce.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti che si terranno in Regione nelle prossime settimane; vi ricordiamo di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Calendario sagre in Abruzzo nel mese di ottobre 2019

OTTOBRE

3-6

6

Festa in vigna e vendemmia NITAE da Dora Sarchee – Ortona (CH)

6-7

10-13

International Street Food – Teramo

11-13

Cantine nella roccia – Tagliacozzo (AQ)

12-13

Sagra della castagna roscetta – Grancia di Morino (AQ)

13

Festa dei sapori d’autunno – Canistro Superiore (AQ)

18-20

Lungo le antiche rue – Civitella Roveto (AQ)

26-27

Sagra della castagna roscetta – Canistro Santa Croce (AQ)

6-7

Mosto d’oro – Morro d’oro (TE)

7

Mo…sto d’oro – Collecorvino (PE)