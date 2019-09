I concerti di Ottobre 2019 in Abruzzo: cantanti, date, dove

Quali saranno i principali eventi musicali in Regione ad ottobre? Tra i primi appuntamenti i concerti di Anna Oxa e Daniele Silvestri

Dopo un’estate ricchissima di appuntamenti musicali dal vivo, si parte con la stagione autunnale che non mancherà di proporre nomi illustri sui palchi allestiti in tutte e quattro le province dell’Abruzzo. Musica italiana e internazionale, pop, classica, gratuita o a pagamento. Per tutti i gusti, per tutte le età e per tutte le tasche. Vi proponiamo i principali eventi del mese di ottobre in Regione, rimandandovi per i dettagli al calendario giornaliero, in costante aggiornamento. In fondo alla pagina troverete lo schema sintetico con i link per scoprire i dettagli di tutti i live.

Venerdì 11 e sabato 12 al Teatro dei Marsi di Avezzano Anna Oxa presenterà Voce sorgente. “Uno spettacolo irripetibile, lo spettacolo dell’acqua, lo spettacolo della voce che non passa due volte nello stesso canto -così viene definito sul sito ufficiale della cantante- L’artista sale sul palco non provenendo se non da se stessa, seguendo il percorso naturale della necessità del canto. Come un pugno di terra per un solo seme, un solo seme per un solo germoglio, così l’artista ha un solo canto per una sola canzone e un solo spettacolo per una sola serata. Le canzoni non sono repertorio, sono urgenza sorgiva”.

Sempre al Teatro dei Marsi di Avezzano giovedì 17 arriverà la North Czech Philharmonic Orchestra, principale complesso sinfonico del nord della Repubblica Ceca. Fondata nel lontano febbraio 1838, vata eibizioni in moltissimi centri culturali europei come Monaco, Berlino, Basilea, Parigi, Valencia, Lisbona, Belgrado, Budapest, Zagabria, Lubiana, Bordeaux, Tolosa, Grenoble, Madrid.

Daniele Silvestri sarà in concerto sabato 19, ore 21, al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi per la Data Zero del suo primo tour nei palasport. Cantautore, polistrumentista, produttore, Silvestri è al tempo stesso uno dei migliori autori della musica italiana e in concerto un brillante entertainer, in grado di raccontare cose serie e appassionate senza sottrarsi ad arrangiamenti apparentemente leggeri e ironici, o viceversa. Lo ricordiamo a Pescara, in piazza Salotto lo scorso 1° gennaio (fotogallery di Silvestri).

Venerdì 25 a Teatro dei Marsi di Avezzano Enzo Avitabile guiderà il pubblico attraverso un percorso fatto di emozioni e di conoscenza di un linguaggio musicale personalissimo ed originale che lo ha reso uno dei riferimenti mondiali della “World Music”.

Ricordiamo che il programma é in continuo aggiornamento.

