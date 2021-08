Weekend di Ferragosto 2021: gli eventi in Abruzzo

Gli appuntamenti da non perdere dal 13 al 15 agosto a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila e provincia. Tutti in totale sicurezza

REGIONE – Manca ormai poco a Ferragosto, una ricorrenza che oggi si festeggia per celebrare l’Assunzione di Maria ma che è di origine pagana. Per chi ancora non lo sapesse era stata infatti istituita nel 18 a.C. dall’Imperatore Augusto (da cui prese il nome Feriae Augusti, in larino riposo di Augusto) e si rifaceva ai Consualia, le antiche feste romane celebrate alla fine dei lavori agricoli e dedicate Conso, che, nella religione romana, era il dio della terra e della fertilità. Si trattava, quindi, di un breve periodo di riposo al termine delle attività agricole per consentire di recuperare energie a chi aveva lavorato nei campi e comprendeva corse di cavalli e giochi con gli animali. La festa originariamente cadeva il 1º agosto. Lo spostamento al 15 si deve alla Chiesa cattolica, che volle far coincidere la ricorrenza laica con la festa religiosa dell’Assunzione di Maria.

La tradizione popolare della gita turistica di Ferragosto è nata, invece, durante il ventennio fascista. A partire dalla seconda metà degli anni venti, nel periodo ferragostano il regime organizzava, attraverso le associazioni dopolavoristiche delle varie corporazioni, centinaia di gite popolari, grazie all’istituzione dei “Treni popolari di Ferragosto”, con prezzi fortemente scontati, fornendo così anche alle classi meno abbienti la possibilità di visitare città o località di villeggiatura. L’offerta era limitata ai giorni 13, 14 e 15 agosto e comprendeva le due formule della “Gita di un sol giorno”, nel raggio di circa 50-100 km, e della “Gita dei tre giorni” con raggio di circa 100–200 km.

Oggi Ferragosto è sinonimo di vacanza o comunque di relax e spensieratezza. Quest’anno, però, per la seconda volta consecutiva, a causa dell’emergenza Coronavirus, sarà in sordina; non mancheranno, comunque, tanti appuntamenti, tutti nel rispetto della normativa anti-Covid vigente. Se ancora non avete pensato a dove andare e a cosa fare nel weekend più caldo dell’anno, l’Abruzzo offre tante opportunità per tutti e per tutti i gusti. Ci permettiamo di fornirvi qualche suggerimento e, ricordandovi di continuare a seguirci poiché la lista è in continuo aggiornamento, vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

1. Antonello Venditti in concerto

Sabato sera Antonello Venditti sarà in concerto all’Arena del Mare di Francavilla al mare a chiusura della rassegna “Italia Pop Festival” Il live avrà inizio alle ore 21.30.

2. Aiello in concerto

Nell’ambito del “Non solo Blues Festival”, sabato sera Aiello sarà in concerto a Ortona per una delle date estive del suo Mediterraneo Tour. Il live, con inizio alle ore 21, si terrà in Piazza San Tommaso.

3. “Gironi Divini”

Venerdì la rassegna “Gironi Divini” farà tappa a Sante Marie: la serata sarà tutta dedicata ai vini del mondo bio (naturali, biologici, biodinamici…)

4. “Curiosando” a Giulianova

Torna a Giulianova Curiosando, tra i mercatini di antiquariato e collezionismo più diffusi della riviera adriatica. Il 13 e 14 agosto in viale Orsini e via Nazario Sauro antiquari e collezionisti apriranno le loro “valigie dei sogni” a tutti gli appassionati e i curiosi alla ricerca di oggetti rari e preziosi.

5. Summer Country Western Street Festival

Torna a Pescara il Summer Country Western Street Festival nei giorni 13, 14 e 15 agosto. Il piazzale ex Cofa sul Lungomare Cristoforo Colombo ospiterà la manifestazione sportiva dedicata alle danze sportive coreografiche, incentrata sulla musica e sullo stile country.

6. Festival Civitas

Per tutto il weekend si terrà nella magnifica Fortezza di Civitella del Tronto il Festival Civitas, Fortezza d’Incanto, proponendo un viaggio animato e guidato nella storia di questa terra, con particolare riferimento alla gloriosa fortezza, in chiave conoscitiva, ludica e ricreativa. Sarà un evento spettacolare assolutamente originale nel panorama della proposta culturale nazionale.

7. Montagne Funky, Festival della Montagna

A Cerchio, presso la località di montagna “Trinità d’ Rocc”, sabato si terrà la terza edizione di “Montagne Funky”: un’intera giornata ricca di attività ludico – ricreative, artistiche e sportive per tutti, completamente dedicato ai nostri monti.

8. Regata storica a Martinsicuro

Come da tradizione alla vigilia di Ferragosto si terrà la storica Regata Storica dei tipici battelli a tre remi sulle spiagge martinsicuresi. L’appuntamento è per sabato, con partenza alle ore 10:00.

9. “Il gatto con gli stivali” in scena a Pescocostanzo

Domenica, a Pescocostanzo, presso Giardino Palazzo Fanzago, alle 18,00, va in scena Il gatto con gli stivali, liberamente ispirato alla favola omonima di Perrault.

10. Gran Galà di Ferragosto a Tagliacozzo

Il Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli dirigerà il concerto di Ferragosto “Le donne di Puccini”, con inizio alle 21.30, nel suggestivo Chiostro di S. Francesco a Tagliacozzo.