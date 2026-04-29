Continuità territoriale Abruzzo: via libera ai voli per Milano Linate e Torino

ROMA – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto che attiva la continuità territoriale per l’Aeroporto d’Abruzzo, autorizzando l’Enac ad avviare la gara per i collegamenti con Milano Linate e Torino. Il provvedimento definisce frequenze giornaliere tutto l’anno, fasce orarie precise e un numero minimo di posti, oltre a tariffe agevolate per residenti, studenti, giovani, over 70, persone con disabilità, militari e lavoratori con sede in Abruzzo.

Il presidente della Regione Marco Marsilio ha definito il decreto un passo decisivo per garantire il diritto alla mobilità e rafforzare la competitività del territorio, con collegamenti strategici per imprese e flussi business. Anche il presidente di Saga, Giorgio Fraccastoro, ha evidenziato la complessità del percorso tecnico e istituzionale che ha portato al via libera europeo e alla Conferenza dei Servizi, auspicando la partecipazione di vettori di alto livello.

La continuità territoriale arriva dopo l’interruzione del volo Ita su Linate nel 2023 e segue l’esempio di altre regioni non insulari come Friuli Venezia Giulia e Marche. Le due rotte sono considerate essenziali per lo sviluppo economico regionale: Milano come hub internazionale e Torino come polo nazionale dell’automotive. Previsti anche futuri potenziamenti verso Roma Urbe, con un volo sperimentale programmato a metà giugno.