Civitas, Fortezza d’Incanto a Civitella del Tronto: il programma 2021

CIVITELLA DEL TRONTO – Il Festival Civitas, Fortezza d’Incanto, parte del programma di Abruzzo dal Vivo, si terrà nella magnifica Fortezza di Civitella del Tronto dall’11 al 15 agosto proponendo un viaggio animato e guidato nella storia di questa terra, con particolare riferimento alla gloriosa fortezza, in chiave conoscitiva, ludica e ricreativa. Sarà un evento spettacolare assolutamente originale nel panorama della proposta culturale nazionale.

“Grazie ad Abruzzo dal Vivo Civitella riparte con un evento importante e attesissimo” dichiara il Sindaco Cristina Di Pietro “in una location unica al mondo, cornice naturale del festival internazionale di teatro medievale, la nostra meravigliosa Fortezza. Questo è uno degli eventi che l’Amministrazione ha pensato e realizzato per la promozione del territorio, per cercare la ripartenza di quel settore turistico vitale e indispensabile per i nostri territori”.

Attori specializzati nel teatro medievale e musici con suoni, canti e balli accompagnati da strumenti d’epoca, sapranno condurre gli spettatori nelle coinvolgenti atmosfere delle feste di piazza e di corte. All’interno dei suggestivi ambienti della Fortezza, verranno allestite 2 arene parco nelle quali si esibiranno a rotazione e con orari predefiniti, attori e musici, giocolieri, giullari e saltimbanchi.

“Per ACS la sfida è importante e l’organizzazione del festival Civitas alla sua prima edizione ha impegnato grandemente tutta l’associazione per ottenere risultati che siamo sicuri saranno ottimi” dichiara Stefano Scipioni presidente di ACS Abruzzo e Molise Circuito Spettacolo “Abbiamo pensato e progettato un festival unico nel suo genere per la vastità dell’area interessata 25.000mq e per numero di compagnie e figuranti partecipanti (12 compagnie e circa 100 figuranti).

Nelle principali piazze d’armi presenti nella fortezza, verranno allestisti accampamenti di armigeri con tende medievali e attrezzature specifiche per il bivacco diurno e notturno; un mercato medievale; un’arena per le esibizioni di sbandieratori, trampolieri e i fuochi d’artificio; botteghe degli antichi mestieri (candelaio, astronomo, fabbro, liutaio, scriptorio degli emanuensi); due aree ristoro dove degustare prodotti tipici locali e birra artigianale.

Le performances teatrali hanno una struttura narrativa e comunicativa che privilegia il contatto diretto con il pubblico, con una particolare attenzione alla narrazione itinerante. La drammaturgia storica di matrice popolare e sacra, con un repertorio che spazia dal XII al XVI secolo, segna i contenuti narrativi di tutta la manifestazione facendo di Civitas una vetrina del teatro storico medievale e un grande viaggio alla scoperta di paesaggi di immutata bellezza”.

Note di Zenone Benedetto direttore artistico del festival Civitas, fortezza d’incanto: “Civitas è un festival di Teatro medievale che può vantare una scenografia unica e inimitabile, quella della Fortezza di Civitella del Tronto. L’occasione culturale dalla quale abbiamo preso spunto per immaginare tutto questo è la scomunica caduta su una Compagnia teatrale proprio a Civitella alla fine del 1400, e a distanza di centinaia di anni Civitella ha deciso di riconciliarsi con il teatro e rivivere atmosfere e sensazioni di quel periodo storico. Non si tratta dunque di rievocazione o ricostruzione storica, e non segue una filologia rigida e pedissequa, è invece una festa giocosa del teatro medievale multidisciplinare, con danza, musiche, teatro di figura, combattimenti armati, trampolieri e figuranti che riunisce tra i migliori professionisti italiani e stranieri tra i quali mi piace citare i Cavalieri di San Giorgio di Visegrad. L’intento è dunque quello di ricreare l’atmosfera medievale con divertimento, spettacoli, giochi popolari, botteghe artigianali per una 5 giorni di svago in un luogo incantevole”.

Programma giornaliero

Ore 16.30: tutti gli artisti si ritroveranno in Piazza Filippi Pepe e con una parata a tema medioevale accompagneranno gli spettatori sino alla Fortezza.

Dalle ore 17.00: la fortezza sarà accessibile al pubblico, che sin dall’ingresso della rocca si troverà immerso in un incantevole sogno medioevale di stendardi, accampamenti con fanti e soldati, giochi medioevali, cavalieri e dame, chierici, vescovi e governatori, armigeri e stranieri, falconieri e cartomanti. Le attività si susseguiranno senza sosta fino a notte. Lo spettatore non dovrà far altro che scegliere il percorso che più lo aggrada, tra combattimenti con spade e asce, mangiafuoco, risse, assalti alla rocca, magie, tiro con l’arco, burattini, spettacoli di teatro medioevale e rappresentazioni tematiche interattive. All’interno della Fortezza sono presenti mercatini ed espositori dove gli avventori potranno acquistare oggettistica a tema.

Alle ore 21.00: nella Prima Piazza d’armi si terrà ogni sera lo spettacolo principale ad opera de “La Compagnia dei Folli”

Ore 24: chiusura della manifestazione

All’interno della Fortezza saranno allestite due aree ristoro a cura di “Masseria Giovannini” e Birreria “La Fortezza”, dove sarà possibile assaporare prodotti locali a km 0 e gustare prelibatezze medioevali come Ippocrasso e Idromele.

Parteciperanno alla manifestazione:

I guardiani dell’Oca; Faber teatro; Alex Shezan; Ensemble musicale Ars Antiqua; Gruppo di danza antica Venus; Il Rondello; La Mansarda Teatro dell’Orco; Il Cerchiotondo; Teatro Verde; Andrea Vicendone; Compagnia del Lupo Errante; Fratellanza dello Scorpione; Cavalieri di San Giorgio di Visegrad; Gruppo Sbandieratori di Lanciano; Gualdana dell’Orso; Imperiales Friederici II; Abruzzo Tucur e Compagnia dei Folli.

Ingresso

L’ingresso sarà possibile con GreenPass valido. Presso la Farmacia Izzi a Civitella del Tronto sarà possibile effettuare tamponi a pagamento.

I biglietti giornalieri disponibili online sul sito vivaticket.it, nei punti autorizzati rintracciabili sul sito del gestore e presso la biglietteria del Teatro Comunale di Teramo.

INTERO € 15 + dp – RIDOTTO fino a 10 anni € 10 +dp