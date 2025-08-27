REGIONE – L’Abruzzo si accende di eventi tra il 29 al 31 agosto, offrendo un mix irresistibile di cultura. Di seguito alcuni dei principali appuntamenti perché sono davvero tantissimi. Vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Escursioni e attività outdoor

Tra le esperienze consigliate c’ è la pedalata nella Valle del Tirino, adatta anche a famiglie, che si snoda tra vigneti, borghi e le acque limpide del fiume Tirino. Per chi preferisce un’attività sull’acqua, sono disponibili escursioni in canoa lungo lo stesso fiume, con accompagnatori esperti e percorsi adatti a tutti i livelli. Altra tappa affascinante é il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano.Sabato trekking al Rifugio Sebastiani, domenica dal Bosco di Sant’Antonio al Colle Brignole.

Infine, presso Popoli è possibile visitare il Centro Visita del Lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Sagre e appuntamenti golosi

A Cermignano, la decima edizione della Sagra della Pappardella al sugo di papera trasforma Montegualtieri in una grande tavola contadina: pappardelle fatte a mano e sugo rustico si accompagnano a musica dal vivo e visite alla torre medievale. Poco distante, a Faieto di Cortino, torna la Sagra della Scrippella all’olio, con quattro serate di gusto e spettacoli per tutte le età.

A Santa Croce di Civitella del Tronto, le ceppe civitellesi sono protagoniste: pasta fresca in mille varianti e concerti di rilievo, da Povia agli AC/DC Tribute. A Montorio al Vomano, la Sagra della Trippa celebra la cucina povera con ricette tradizionali e musica popolare, mentre Barisciano dedica l’ultimo weekend di agosto alla Sagra della Patata, tra gnocchi, baccalà e pizze fritte.

Sul fronte enogastronomico, Fermenti d’Abruzzo torna al porto turistico di Pescara dal 28 agosto al 1° settembre: oltre 70 birre artigianali, food truck, laboratori e dj set per una festa brassicola che unisce gusto e cultura del bere responsabile.

A Gessopalena, il 30 e 31 agosto, Gessi DiVini incanta con degustazioni tra le pietre di gesso del borgo antico, masterclass e vini autoctoni come il Nero Antico e la Vedovella Nera.

Chiudiamp con Al Cenacolo di Francavilla al Mare: tre giorni di omaggi a Michetti e alla Belle Époque, con spettacoli teatrali, concerti, tableau vivant e il Premio MuMi a Tullio De Piscopo.

Concerti e musica dal vivo

Il 29 agosto, Teramo si trasforma in palcoscenico d’eccezione per celebrare gli 80 anni di Ivan Graziani, figlio illustre della città e icona della musica d’autore. Piazza Martiri della Libertà ospita una serata unica, dove si fondono emozione, memoria e grande musica: Mario Biondi, Eugenio Finardi, Lucio Corsi, Ditonellapiaga e Filippo Graziani si alternano sul palco per rendere omaggio al cantautore teramano con interpretazioni intense e personali.

Mostre e arte

A Pescara, l’Imago Museum ospita una delle mostre più suggestive dell’anno: “Couple aux têtes pleines de nuages” di Salvador Dalì. Un viaggio nel surrealismo che incanta e disorienta, in un allestimento che valorizza l’opera come sogno condiviso. A Ceravento si può visitare “La geografia è destino”, un progetto poetico e visivo che racconta il paesaggio attraverso l’acqua e la carta. A Giulianova, le sculture di Rabarama si stagliano nel Loggiato Riccardo Cerulli, in un dialogo potente tra corpo e materia. A Barisciano, il Convento di San Colombo ospita fino al 31 ottobre la 6ª Collettiva d’Arte, con opere che raccontano il territorio attraverso lo sguardo di artisti locali.