REGIONE – Il 2 luglio 2025 l’Abruzzo si anima con una serie di eventi straordinari che spaziano tra arte, cultura, benessere e intrattenimento per ogni età. Di seguito i principali appuntamenti, Ma vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Mostre e arte

Le mostre d’arte sono protagoniste in diverse città: a Chieti, il Museo d’Arte Costantino Barbella ospita la personale di Samuel Art, visitabile dal 1 al 4 luglio dalle 16:30 alle 20:00, con un’inaugurazione speciale accompagnata dal critico Massimo Pasqualone e una performance dell’artista Gabriele Sichetti. La Galleria Trifoglio Arte propone invece “Dal pop alla fiaba“, aperta ogni giorno fino al 14 luglio dalle 9:30 alle 20:00.

A Pescara, imperdibile la mostra “Salvador Dalì – Couple aux têtes pleines de nuages” all’Imago Museum, visitabile fino al 2 novembre, dalle 10:30 alle 20:00. Se ti trovi in Barisciano, puoi ammirare la 6ª Collettiva d’Arte al Convento di San Colombo, ogni pomeriggio dalle 17:00 alle 20:00. E a Giulianova, nel Loggiato Riccardo Cerulli, brilla l’“Anima Mundi” di Rabarama, visitabile fino al 31 agosto dalle 18:00 alle 22:30.

Feste e sagre

A Pianella primo giorno della Festa della Madonna delle Grazie a Pianella (PE) è una delle celebrazioni religiose e popolari più sentite del territorio vestino. Si svolge tradizionalmente nei primi giorni di luglio e unisce spiritualità, musica e convivialità. Stasera musica in compagna de “I figli delle stelle”. ingresso gratuito.

A Roccavivi, frazione di San Vincenzo Valle Roveto (AQ), si celebrano i Solenni Festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, una delle ricorrenze più sentite della Marsica.

Musica e tradizione

Per chi ama lasciarsi trasportare dalla musica in contesti suggestivi, “Fabulous Wood” all’Hotel Du Parc di Atri offre un’esperienza sonora immersiva tra natura e suoni elettronici, perfetta per chi cerca emozioni fuori dagli schemi. A pochi chilometri, sul litorale di Montesilvano, si accendono le luci del “Pinecore Set X”: un live set potente e coinvolgente, con protagonisti della scena elettronica emergente che portano nuove vibrazioni sul palco del Teatro del Mare. Per un’alternativa all’insegna della settima arte, il Flaiano Film Festival a Pescara, ospitato negli spazi eleganti dell’Aurum, propone un raffinato programma di proiezioni e incontri con autori e registi, regalando agli amanti del cinema uno sguardo privilegiato sulla produzione contemporanea.