Dal 29 al 31 luglio al via il torneo Memorial Marco Zitella Zito 3×3 al Teatro del Mare che permetterà ai ballers di acquisire punti validi per il ranking FIBA

MONTESILVANO – Il grande spettacolo del 3×3 sbarca a Montesilvano, al Teatro del Mare, dove da venerdì 29 a domenica 31 luglio tutti gli appassionati e i curiosi potranno assistere al torneo Memorial Marco Zitella Zito 3×3 (categoria Top) che permetterà ai ballers di acquisire punti validi per il ranking FIBA (Federazione Internazionale di Basket) e di qualificarsi per le Estathé 3×3 Italia Finals, in programma il 5 e 6 agosto a Cesenatico, evento finale che assegnerà lo Scudetto 3×3 Open e un pass per la tappa di Utrecht del FIBA 3×3 World Tour.

L’Estathé 3×3 Italia Streetbasket FIP Circuit è un progetto della Federazione Italiana Pallacanestro, organizzato in collaborazione con il proprio advisor commerciale Master Group Sport, dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile che vede migliaia di ragazzi e ragazze sfidarsi sui playground di tutto il Paese.

Rispetto alla prima edizione, che lo scorso anno ha visto in lizza oltre 200 squadre e 1.000 atleti partecipanti divisi in più di 40 tornei in 18 Regioni d’Italia, la grande novità è rappresentata dalla presenza del title sponsor Estathé, il marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, senza dimenticare il divertimento. È dal 1972, infatti, che il brand non solo disseta la voglia di sport, ma porta sul territorio italiano – da nord a sud – l’allegria, la voglia d’estate e la propria anima solare.

A Montesilvano, quindi, non solo basket, ma anche tanto intrattenimento.

Estathé, infatti, animerà le pause tra una partita e l’altra proponendo – proprio come le sfide di NBA – giochi per poter vincere tanti premi, sorteggiando i partecipanti tra il pubblico presente. La mascotte di Estathé, inoltre, sarà pronta ad incitare il pubblico a tifare le squadre in campo e, in versione peluche, sarà consegnata alle squadre prime classificate. Per i più piccoli, infine, verrà allestito – accanto allo stand Estathé – un campo con mini canestri dove potranno cimentarsi nel gioco del basket per vincere numerosi gadget firmati Estathé.

L’appuntamento è a Montesilvano, Teatro del Mare, venerdì 29 luglio dalle ore 16.