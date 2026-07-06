Estate 2026: Italia regina del turismo europeo, Abruzzo in crescita

L’AQUILA – L’Italia si conferma la regina indiscussa del turismo europeo per l’estate 2026. A certificarlo sono i dati ufficiali dell’Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo, che delineano un quadro di crescita solida, con effetti immediati e positivi anche per l’Abruzzo, pronto a intercettare una quota rilevante dell’ondata di visitatori attesa nei mesi centrali della stagione.

Italia al vertice: saturazione OTA al 51,2%

Il Paese guida la classifica continentale con un tasso di saturazione delle piattaforme online (OTA) pari al 51,2%, superando Spagna (42,8%) e Francia (32,9%). A favorire il boom delle prenotazioni contribuisce anche la competitività dei prezzi: la tariffa media italiana è di 153 euro, inferiore ai 170 euro della Spagna e ai 195 euro della Grecia.

Le regioni più richieste sono Veneto (57,5%), Emilia-Romagna (56,7%), Toscana (52,5%) e Sicilia (53,3%). Il trend è positivo ovunque: a giugno l’occupazione camere cresce del +13,4%, a luglio del +10% rispetto al 2025.

Abruzzo: laghi e borghi trainano la domanda

I dati del Ministero evidenziano un elemento chiave: non si viaggia solo per il mare.

Se le località balneari e termali mantengono una saturazione del 51%, le aree lacuali salgono al 54%, premiando la strategia di diversificazione dell’offerta abruzzese.

Laghi come Scanno, Campotosto e Barrea attraggono un turismo naturalistico e sostenibile, in cerca di alternative alle spiagge affollate. La costa teramana e teatina beneficia invece della scia positiva del turismo balneare nazionale, sostenuta da prezzi medi competitivi.

Boom dei voli: +26% di ricerche aeree

La domanda internazionale verso l’Italia cresce del +26% rispetto al 2025. I mercati più dinamici sono: Polonia +76%, Germania +66% e Spagna +48%

Per rispondere alla richiesta, l’offerta di posti sui voli diretti aumenta del 14%, più di qualsiasi altro competitor europeo. In vista del weekend di Ferragosto (14–16 agosto), le ricerche segnano già un +17%.

Il commento del Ministro Mazzi

“L’estate 2026 si conferma un successo per il turismo in Italia – dichiara il ministro Gianmarco Mazzi – con un forte interesse internazionale e un aumento della capacità aerea. L’Italia resta la meta privilegiata dei visitatori di tutto il mondo, grazie al lavoro congiunto di Governo, imprese e operatori del settore”.

Abruzzo verso il tutto esaurito

Per gli operatori turistici abruzzesi si prospetta un bimestre di grande affluenza: hotel della costa, agriturismi, b&b e strutture dei borghi interni si preparano a registrare il tutto esaurito, spinti da un trend nazionale che non mostra segni di rallentamento.