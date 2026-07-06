Gusta l’Abruzzo: al via gli eventi dedicati ai sapori delle Terre Pescaresi

PESCARA – Sei appuntamenti per far conoscere e valorizzare i prodotti simbolo delle terre pescaresi. È questo l’obiettivo di Gusta l’Abruzzo – Sapori delle Terre Pescaresi, il ciclo di eventi promosso dai Gal Terre Pescaresi che prende il via dal capoluogo adriatico con una serie di degustazioni e show cooking dedicati alle eccellenze locali.

Il primo weekend è in programma sabato 11 e domenica 12 luglio alle ore 19 al Porto Turistico Marina di Pescara, in occasione di Mediterranea, la storica fiera della Camera di Commercio Chieti-Pescara. Protagonisti saranno tre prodotti identitari: la pasta alla mugnaia di Elice, il pecorino di Farindola e il pomodoro a pera d’Abruzzo.

Le eccellenze protagoniste

La mugnaia, o maccheroni alla molinara, è una pasta fresca della tradizione contadina della vallata del fiume Fino: un unico spaghetto lungo e irregolare, lavorato a mano con acqua e farina.

Il pecorino di Farindola, “formaggio delle donne”, è l’unico al mondo prodotto con caglio di suino, una peculiarità che lo rende un unicum assoluto nel panorama caseario.

Il pomodoro a pera d’Abruzzo, ricco di licopene e protagonista della tradizione delle “buttije”, rappresenta una delle colture più identitarie della costa abruzzese.

Show cooking e degustazioni

Ogni appuntamento prevede la preparazione dal vivo di un piatto della tradizione, con uno chef che dialogherà con il pubblico illustrando tecniche, ricette e caratteristiche dei prodotti locali. Al termine, i partecipanti potranno degustare la pietanza preparata durante lo show cooking.

Valorizzazione del territorio e filiere corte

L’iniziativa dei Gal Terre Pescaresi punta a promuovere il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico, sostenendo filiere corte, mercati contadini e consumo di prodotti locali. Un progetto che guarda anche alla sostenibilità, contrastando l’impatto climatico legato alla logistica dei prodotti non locali e valorizzando l’agrobiodiversità del territorio.

Il calendario degli eventi

11–12 luglio, ore 19 – Porto Turistico Marina di Pescara

21–22 agosto, ore 21 – Palazzo Toro, Tocco da Casauria

27–28 agosto, ore 19 – Porto Turistico Marina di Pescara

“Sapori delle Terre Pescaresi” rientra nel progetto “Gusta l’Abruzzo”, ideato insieme ai Gal del territorio aquilano e marsicano, e prevede appuntamenti anche in quei comprensori nei prossimi mesi. L’iniziativa è cofinanziata dal CSR Abruzzo 2023–2027 (Intervento SRG06), Fondo FEASR e SSL GAL Terre Pescaresi.