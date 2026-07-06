Governance Poll 2026: Biondi tra i sindaci più apprezzati d’Italia, Marsilio al 13° posto

L’AQUILA – La Governance Poll 2026, la classifica realizzata da Noto sondaggi per il Sole 24 Ore in merito a Sindaci e Governatori più amati, offre una fotografia interessante anche per l’Abruzzo. Laa top ten dei sindaci italiani vede infatti un abruzzese in posizione di rilievo: Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, che si conferma tra i primi dieci con un gradimento del 61%, in crescita di 6,6 punti rispetto al giorno delle elezioni. Un risultato che rafforza la percezione di una città in fase di consolidamento istituzionale e di un’amministrazione capace di mantenere la fiducia dei cittadini.

In cima alla classifica dei sindaci si registra un dato storico: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima donna a guidare la Governance Poll, con un gradimento del 66% e un incremento significativo rispetto alle urne. Seguono Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) al 65% e Gaetano Manfredi (Napoli) al 64%, entrambi confermati tra i primi tre.

Per quanto riguarda i Presidenti di Regione, la Governance Poll 2026 premia due governatori al primo anno di mandato. In testa c’è Antonio Decaro, presidente della Puglia, con un gradimento del 66%, seguito da Alberto Stefani, presidente del Veneto, al 65%.

Il dato che interessa direttamente l’Abruzzo è quello del presidente Marco Marsilio (nella foto) che si colloca al tredicesimo posto con un calo del 3% rispetto all’anno dell’elezione ma in aumento dello 0,5% rispetto all’anno scorso.