Ernesto Francani resta alla guida del Roseto Basket

ROSETO DEGLI ABRUZZI – È come se il tempo si fosse fermato a questa foto di un anno fa. Ma non si sono fermati, anzi si sono moltiplicati, la voglia, l’entusiasmo e l’emozione di cominciare questo viaggio. La società rosetana con orgoglio da il benvenuto al capo allenatore Ernesto Francani.

IL COACH

“Sono contentissimo di continuare l’avventura con questa società, in cui ho trovato una serietà ed una competenza uniche e inaspettate, difficili da riscontrare a qualsiasi livello. Non vedo l’ora di ricominciare sul campo e divertirci, perchè il vero obiettivo di questa società è fare le cose per bene ma ricordando sempre l’importanza di fare gruppo e stare bene insieme, com’è bello che sia nello sport”.

IL PRESIDENTE

“Anche se non siamo purtroppo mai scesi in campo, in quest’anno abbiamo ulteriormente apprezzato le qualità tecniche e umane di Ernesto. Siamo ancora più contenti di averlo ancora con noi, e non vediamo l’ora di poterci finalmente tuffare in questa avventura!”.