Bocce, riparte l’attività paralimpica nel centro diurno di Avezzano

AVEZZANO – Ricomincia, a piccoli passi, l’attività paralimpica nella Provincia di L’Aquila. Sabato 10 luglio 2021 le società ASD “La Pineta” e ASD “Raggio di Sole” hanno partecipato ad una manifestazione che ha ridato il via alle attività boccistiche paralimpiche.

Fermati della pandemia, dopo circa due anni, i ragazzi che frequentano il centro diurno “Help Handicap” di Avezzano facenti parte dell’ASD Raggio di Sole sono tornati sulle corsie di gioco riprendendo le attività esterne per la socializzazione. Con grande emozione e gioia hanno giocato le loro partite, affiancati dagli atleti Morgante Vincenzo, Baruffa Domenico, Angelo di Giuseppe e Fabio Amorosi dell’ASD “La Pineta”.

Erano presenti i presidenti delle due società rispettivamente Angelo di Giuseppe e Stefano di Giuseppe (presidente anche del centro diurno), i familiari dei ragazzi, la coordinatrice dei servizi Dott.ssa Mariangela Ranetta, gli educatori del centro Filomena Giosuè e Giuseppe Lamorgese, le ragazze del Servizio Civile Nazionale, la responsabile provinciale FIB settore paralimpico Floriana Desiati e il delegato provinciale FIB Diego Sebastiani.

“Sono molto soddisfatto della ripartenza dell’attività paralimpica poiché costituisce un settore estremamente importante per noi tutti e per la nostra Federazione- ha dichiarato il Presidente Regionale della Federazione Italiana Bocce Abruzzo Gregorio Gregori- Il nostro è uno sport altamente inclusivo poiché può essere praticato da persone con diversi tipi e gradi di disabilità e ci auguriamo che il settore paralimpico possa crescere sempre di più in Abruzzo, coinvolgendo tanti nuovi atleti”.