Erminio De Rocco fu “il principe della pasta” in California

FARA SAN MARTINO (CH) – Erminio Raffaele DE ROCCO (in realtà il cognome era Di Rocco) nacque a Fara San Martino (CH) in via Colle Egidio, il 20 ottobre del 1877, da Luigi (trentaquattrenne “cordaro” figlio di Michele e Maria Di Carlo) e Albina Maria Di Cecco (trentenne “filatrice” figlia di Alessio e Maria Giacinta Ranalli). Il suo atto di nascita fu registrato dinanzi all’allora Sindaco di Fara San Martino Pietro Cipolla. I suoi genitori si erano sposati l’8 febbraio del 1872. Nel 1899 Erminio decise di tentare il “sogno americano”. Stabilì la sua residenza, facendo ogni tipo di mestiere, in California.

Poi ebbe l’intuizione di aprire un piccolo pastificio il “Rocco’s Macaroni”. Fu subito un successo. Nel 1908 sposò l’italo-americana Ginevra Porreca (1886-1963) che gli diede tre figli: Edward, Walter e Albina. Nel 1909, Erminio, decise di tornare a far visita ai suoi a Fara San Martino. Ripartì per gli Stati Uniti, nel 1910, a bordo della nave “Berlin”. Il suo piccolo pastificio non riusciva più a soddisfare le enorme richieste a allora, Ermino, ne aprì uno nuovo e più grande: il “San Diego Macaroni Mfg. Co.”.

Questo pastificio arrivò ad occupare oltre 100 operai e a servire la intera California. Ermino De Rocco decise di importare anche il grano dall’Italia. La pasta “San Diego Macaroni Mfg. Co.” arrivò ad essere servita nei migliori ristoranti. La “San Diego Macaroni Mfg. Co. si vantava di produrre i migliori spaghetti, macaroni e tagliatelle degli Stati Uniti con la scritta “First Class Italian Macaroni”. Fu esponente di spicco di: “San Diego Manufacturers Association” e “National Macaroni Association”. Un importante giornale lo definì: “il principe della pasta”. Erminio DE ROCCO morì nel 1947.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”