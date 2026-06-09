UDC Abruzzo: “Congratulazioni a Legnini. Da Chieti riparte l’unità del centrodestra”

CHIETI – L’UDC Abruzzo esprime le proprie congratulazioni al neo sindaco Giovanni Legnini, augurandogli buon lavoro “nell’interesse della città e dei cittadini teatini”.

Pur riconoscendo la sconfitta al ballottaggio, il partito sottolinea come il centrodestra esca dalla competizione con un dato politico rilevante: il ritrovato spirito di unità e coesione, considerato una base solida per le prossime sfide amministrative e regionali.

Un ringraziamento particolare viene rivolto a Cristiano Sicari, candidato sindaco, per una campagna elettorale “improntata a correttezza, moderazione, impegno e passione”. L’UDC ne evidenzia le qualità umane e politiche, definendolo un giovane “serio, coraggioso e profondamente legato alla sua città”, capace di offrire un contributo costruttivo anche dai banchi dell’opposizione.

Apprezzamento anche per Mario Colantonio, sostenuto dall’UDC al primo turno e poi schieratosi con convinzione al fianco di Sicari al ballottaggio, dimostrando “grande lealtà politica”.

Secondo l’UDC, da Chieti si apre ora una fase di riflessione e rilancio. Il partito lavorerà per rafforzare la propria presenza sul territorio, con un’attenzione particolare ai giovani e alla società civile.

Il centrodestra, si legge nella nota, deve ripartire proprio da Chieti, puntando su unità, partecipazione, rispetto reciproco e pari dignità tra tutte le forze della coalizione. Un metodo che richiama la tradizione dei democratici cristiani, fondata su dialogo, condivisione e responsabilità.

Un ringraziamento viene rivolto anche al capolista Marco Di Paolo per il contributo e la passione dimostrati durante la campagna elettorale.

L’UDC si dice certa che dai banchi della minoranza nascerà una squadra unita e responsabile, composta da Cristiano Sicari, Mario Colantonio e Alessandro Carbone, capace di offrire un apporto costruttivo nell’interesse esclusivo della città.

La nota si chiude con un appello ai giovani e alla partecipazione civica: da Chieti può partire una nuova stagione per il centrodestra abruzzese, “più unito, più partecipato e capace di riavvicinare i cittadini alla politica”, invitando tutti a contribuire con idee, competenze e passione al futuro dell’Abruzzo.