Diretta Virtus Entella – Pescara: dove vedere la partita in tv e streaming

Lunedì 11 ottobre alle 21 si gioca Virtus Entella – Pescara, posticipo dell’ottava giornata del Girone B di Serie C. Dove vedere la partita

PESCARA – Il posticipo dell’ottava giornata del Girone B di Serie C sarà Virtus Entella – Pescara, in programma allo Stadio Comunale di Chiavari lunedì 11 ottobre con calcio di inizio previsto per le ore 21. Una sfida tra due squadre ambiziose che puntano a fare un campionato di vertice per cercare di ritrovare al più presto la cadetteria. Due i punti a dividere le compagini che vedono nell’incontro del Comunale una possibilità di rilancio: l’Entella vuole dimenticare la sconfitta di Pontedera mentre il Pescara non vince da tre giornate. A dirigere il match sarà Matteo Gualtieri di Asti, coadiuvato dagli assistenti Cosimo Cataldo (Bergamo) e Alessandro Maninetti (Lovere); Kevin Bonacina (Bergamo) come quarto ufficiale di gara.

CRONACA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 21 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 20 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Virtus Entella – Pescara, valida per l’ottava giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile in chiaro anche su Rai Sport.

La presentazione del match

QUI VIRTUS ENTELLA – Probabile 4-3-1-2 per mister Volpe, con Paroni in porta e retroguardia composta dalla coppia centrale Coppolaro-Silvestre mentre ai lati agiranno Bruno e Cicconi. A centrocampo Karic, Paolucci e Dessena. Sulla trequarti Schenetti, di supporto a Magrassi e Lescano.

QUI PESCARA – 3-4-3 per mister Auteri: Sorrentino in porta, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Cancellotti, Ingrosso e Illanes. A centrocampo Zappella, Memushaj, Rizzo e Nzita. In attacco il trio formato da Clemenza, Ferrari e D’Ursi.

Le probabili formazioni di Virtus Entella – Pescara

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Bruno, Coppolaro, Silvestre, Cicconi; Dessena, Paolucci, Karic; Schenetti; Lescano, Magrassi. Allenatore: Volpe

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Cancellotti, Ingrosso, Illanes; Zappella, Memushaj, Rizzo, Nzita; Clemenza, Ferrari, D’Ursi. Allenatore: Auteri

Foto di repertorio