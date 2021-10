Riscaldamento a Chieti, anticipata l’accensione dei caloriferi

Dal 12 ottobre al 31 ottobre autorizzato da un’ordinanza sindacale l’utilizzo dei termosifoni per un massimo di sei ore giornaliere

CHIETI – Il Sindaco di Chieti Diego Ferrara, tenuto conto dal brusco abbassamento delle temperature registratosi in questi giorni e delle possibili ripercussioni negative sulla salute della cittadinanza, ha firmato un’ordinanza con cui anticipa il via libera all’accensione del riscaldamento nelle case e nelle scuole, ordinariamente fissata al 1° novembre. Dal 12 ottobre al 31 ottobre l’utilizzo dei termosifoni sarà consentito per un massimo di sei ore giornaliere.