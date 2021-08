Enrivo Ruggeri in concerto a Giulianova: ecco quando

Il cantautore salirà sul palco in piazza Belvedere il 16 agosto, per una tappa del suo Ricomincia la sfida – Live Summer Tour2021

GIULIANOVA – Lunedì 16 agosto Enrico Ruggeri sarà a Giulianova per una tappa del suo “Ricomincia la sfida” – Live Summer Tour2021. Il concerto si terrà in Piazza Belvedere, con inizio alle ore 21:30.

Evento a pagamento. Biglietti in vendita online e nei punti vendita Ciaotickets Info: 0871454229

Ad accompagnare il cantautore sul palco, ci saranno: Francesco Luppi al pianoforte e alle tastiere, Paolo Zanetti alle chitarre, Fortu Sacka al basso e Alessandro Polifrone alla batteria

Enrico Ruggeri è un artista che non ha bisogno di presentazioni. Musicista, scrittore, conduttore radiotelevisivo, vincitore di due festival di San Remo (con “Si può dare di più” nel 1987 in compagnia di Gianni Morandi e Umberto Tozzi e nel 1993 con “Mistero”). Nel 1977 fonda il gruppo I Decibel ma nel 1981 intraprende la carriera di solista e cantautore. Si è riunito ai Decibel nel 2017 e insieme al gruppo lo scorso anno ha partecipato alla 68° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Lettera dal Duca”.

A Giulianova riproporrà ile canzoni del suo ulrimo alnum, Alma, uscito el 2019 e tanti i brani di successo, da “Contessa “ a Polvere”, passando per “Il mare d’inverno”, portato al successo da Loredana Bertè o “Quello che le donne non dicono”, cantata da Fiorella Mannoia. Ma anche “Il portiere di notte”, “I dubbi dell’amore”, “Ti avro” e molti altri. Ma anche quelli tratti dal suo ultimo lavoro discografico, Alma che presenta la seguente tracklist: Come lacrime nella pioggia – primo singolo, in radio dal 1° marzo; Il costo della vita; Un pallone ft. Ermal Meta; Cuori infranti; Supereroi; Il labirinto; L’amore ai tempi del colera; Il treno va; Il punto di rottura; Cime tempestose; Forma 21.