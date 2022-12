Enrico Pezzi è un nuovo giocatore del Notaresco Calcio 2022/23

NOTARESCO – Il Notaresco Calcio comunica di aver ingaggiato il difensore classe 1989 Enrico Pezzi, che ha disputato la prima parte di questa stagione prima col Tre Fiori, squadra di San Marino con la quale ha disputato tutte le gare di qualificazione all’Europa Conference League, e poi al Francavilla nel girone H di serie D. Pezzi, cresciuto nelle giovanili del Rimini, in carriera ha giocato circa 250 gare in serie C e 65 in serie B, vestendo le maglie di Rimini, Bellaria Igea Marina, Lucchese, Triestina, Pavia, Pontedera, Benevento, Cittadella, Carpi, Vis Pesaro, Pistoiese e Forlì.

