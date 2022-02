Elite Roma – Panthers Roseto 59-47: il racconto del match

ROMA – Che non era serata si è capito dopo pochi minuti: nei primi sette, per esempio, le ARAN Cucine Panthers Roseto segnano appena 2 punti. E su quella falsariga, con qualche breve eccezione, proseguiranno per tutta la partita fino al 59-47 finale: due punti che non dovrebbero pesare sulla classifica della Pool Promozione (anche se l’Elite Roma con questa vittoria rilancia la propria corsa), ma certamente accendono una spia d’allarme per lavorare su quello che questa sera non ha funzionato.

Quello del Pala Collelasalle era una sorta di banco di prova in vista della seconda fase, quando Roseto sarà chiamata spesso a giocare su campi del genere: palestre anziché palasport, con riferimenti diversi a cui abituarsi e un livello di fisicità avversario che inevitabilmente va ad elevarsi. Le ragazze di coach Barberini hanno aggiunto a ciò una signora percentuale dalla lunga distanza: otto triple a bersaglio, contro l’unica delle Pantere arrivata nel finale da Chiara Schena. Un differenziale che ha ovviamente pesato come un macigno per Lucente e compagne.

Il resto lo hanno fatto le palle perse: una miriade quelle di Roseto, che dopo aver rimesso bene in piedi l’avvio shock tornando a -1 in avvio di secondo quarto, viene ricacciata indietro dalle incontenibili Introna e Arcà (che sommano sei punti in meno dell’intera squadra avversaria) e dopo aver chiuso a -8 il primo tempo rientra sul parquet facendo fatica persino a tirare. Le capitoline dilagano e toccano anche il +21, poi le Pantere targate ARAN Cucine rosicchiano qualcosa, ma è troppo poco e troppo tardi.

Una serata forse troppo storta per essere vera: nessuna tra le ospiti arriva alla doppia cifra, in questo campionato non era mai successo. L’auspicio è che questo KO che arrivi nel momento giusto per alzare il livello di tensione e affrontare con più fame ogni prossima avversaria. L’obbligo è di rialzare immediatamente la testa giovedì ad Aprilia (si gioca alle 20:30). Perché lì i due punti conteranno per davvero.

TABELLINO

ELITE ROMA-ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO 59-47 (13-10; 30-22; 50-35)

ROMA: Hastings 2, Mascetti, Bui, Panniello, Magistri 8, Rossi, Barsotti, Introna 26, Mazzali, Tarquinio, Arcà 15, Okereke 9. Coach: Barberini.

ROSETO: Marini, Demojana ne, Albanese 8, Lucente 2, Zanetti 5, Azzola 2, Schena 5, Duran Calvette 9, De Vettor 6, Atanasovska 6, Kotnik 4. Coach: Orlando.

CLASSIFICA – GIRONE A

Roseto 10-2, Terni 8-3, Aprilia 7-3, Campobasso 5-5, Latina 4-6, Elite Roma 4-6, Viterbo 3-8, Frascati 0-8.

CLASSIFICA – GIRONE B

Stella Azzurra 9-1, Basket Roma 11-3, San Raffaele 8-4, Esquilino 6-4, SMIT Roma 5-7, Willie Rieti 3-6, Azzurra Orvieto 2-8, Magic Chieti 0-11