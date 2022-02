Diretta Pescara – Gubbio: dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 6 febbraio alle 14.30 si gioca Pescara – Gubbio, gara valida per la 25° giornata di Serie C. Dove poter vedere la partita

PESCARA – Tra le gare in programma per la venticinquesima giornata di Serie C c’é anche Pescara – Gubbio, che si giocherà domenica 6 febbraio con calcio di inizio previsto per le ore 14.30. Di seguito informazioni su dove poter seguire l’incontro in diretta e la presentazione dell’incontro con le voci della vigilia e le probabili formazioni.

DIRETTA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 14.30 si potrà seguire la diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 13.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Pescara – Gubbio, valida per la ventunesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

Le dichiarazioni di Auteri alla vigilia

Gaetano Auteri, alla vigilia, si é detto deluso che qualche elogio di troppo abbia fatto perdere alla squadra la cattiveria agonistica e vuole che si torni ad essere desiderosa di raggiungere il risultato a tutti i costi. Ha anticipato qualcjhe cambio visto che si tratta della terza partita in pochi giorni, Scenderà in campo chi sta meglio dal punto di vista fisico. Non ci saranno Di Risio, ancora positivo al Covid, e Memushaj, bloccato da un problema alla caviglia. Visto che il Gubbio é dotato di grande fisicità, occorrerà farsi trovare pronti al confronto agonistico e cercare di far prevalere le proprie qualità.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Sajmir Kumara della sezione di Verona, coadiuvato dagli assistenti Antonio Piediapalumbo di Torre Annunziata e Giorgio Ermanna Minafra. Quarti uomo sarà Maksym Frasynyak.

La presentazione del match

Gli abruzzesi vengono dal pareggio casalingo per 1-1 contro la Carrarese e ripartono dalla quarta posizione con 39 punti, frutto di dieci vittorie, nove pareggi e quattro sconfitte; trentasei gol fatti e ventisette subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto tre successi e due pareggi siglando dieci reti e incassandone cinque. Gli umbri sono reduci dal pareggio esterno per 1-1 contro la Fermana e sono settimi, a pari merito con la Vis Pesaro, a quota 31, con un cammino di sette partite vinte, dieci pareggiate e sei perse, con trentuno reti realizzate e venticinque incassate. Il bilancio del Gubbio nelle ultime cinque sfide é di due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con sei gol fatti e altrettanti subiti. La gara di andata, lo scorso, finì 2-2.

QUI PESCARA – Auteri dovrà rinunciare ancora a De Risio, positivo al Covid. Probabile modulo 3-4-3, con in porta Sorrentino; difesa composta da Ierardi, Drudi e Illanes. A centrocampo Pompetti e Pontisso; sulle fasce Cancellotti e Nzita. Tridente offensivo composto da Rauti, Ferrari e Clemenza.

QUI GUBBIO – Torrente dovrà rinunciare a Cittadino e allo squalificato Di Noia. Dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Ghidotti in porta e difesa composta al centro da Signorini e Redolfi e sulle fasce da Formiconi e Tazzer. A centrocampo Malaccari, Sainz-Maza e Bulevardi. Tridente offensivo composto da Arena, D’Amico e Sarao.

Le probabili formazioni di Pescara – Gubbio

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Ierardi, Drudi, Illanes; Cancellotti, Pompetti, Pontisso, Nzita; Clemenza, Ferrari, Rauti. A disposizione: Iacobucci, Ingrosso, Veroli, Frascatore, Zappella, Rasi, Diambo, Blanuta, Delle Monache, D’Ursi, Cernigoi. Allenatore: Auteri.

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Formiconi, Signorini, Redolfi, Tazzer; Sainz-Maza, Malaccari, Bulevardi; Arena, Sarao, D’Amico. A disposizione: Meneghetti, Sergiacomi, Migliorini, Bonini, Lamanna, Righetti, Francofonte, Spalluto, Fantacci, Mangni. Allenatore: Torrente.