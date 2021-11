L’Aquila, alla One Gallery incontro con il poeta Elio Pecora: ecco quando

L’incontro con il vincitore della XVII edizione del Premio Letterario internazionale “Laudomia Bonanni” si terrà il 25 novembre

L’AQUILA – “Il fascino delle risonanze”: questo il titolo dell’incontro che vedrà protagonista Elio Pecora, poeta, scrittore, saggista e critico letterario italiano, già vincitore nel 2018 del premio letterario “Laudomia Bonanni” “L’Aquila” BPER.

Un appuntamento in cui la poesia echeggia negli animi con versi penetranti che trasmettono visioni, sensazioni, emozioni, risveglia sentimenti o paure, memorie di persone, di cose, di gesti, di eventi quotidiani. Il poeta, come un dio tutelare, narra gli eterni valori di un antico microcosmo domestico che la poesia immortala.

Il 25 Novembre alle ore 17 presso la One Gallery dell’Aquila, in Via Roma 67, si celebra un connubio unico e imperdibile tra poesia e arte con le letture del Poeta, gli interventi del critico d’arte Antonio Gasbarrini e l’artista Lea Contestabile e la relazione critica del poeta Massimo Pamio. A coordinare l’incontro sarà la poetessa Anna Maria Giancarli.

Grande spazio all’arte anche con l’esposizione dell’arazzo di Lea Contestabile su poesia di Elio Pecora e con intermezzi musicali a cura del M° Sabatino Servilio.

Sarà presente all’evento anche la responsabile della One Gallery, Francesca Pompa, che ribadisce l’importanza di sostenere la cultura soprattutto in questo periodo così delicato, cercando le giuste connessioni tra il mondo produttivo e quello artistico e culturale.

Encomiabile è il sostegno dato all’iniziativa da Sodifa diretta da Dino Di Fabio – e dall’Associazione Marsica Produttori Patate – AMPP – presidente Rodolfo Di Pasquale.

Hanno dato il loro significativo contributo come promotori dell’evento: Angelus Novus Edizioni, il Museo dei Bambini L’Aquila, l’Associazione Culturale Itinerari Armonici L’Aquila e One Group Comunicazione.

È necessario ricordare che per poter partecipare all’incontro bisogna prenotarsi al numero 0862.410126 / 348 2267317 oppure tramite e-mail a onegallery@onegroup.it.