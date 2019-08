Eleven Sports e Teramo Calcio siglano l’accordo per la stagione 2019-2020

TERAMO – Eleven Sports, il provider internazionale dedicato alla trasmissione e distribuzione di eventi sportivi in live streaming e broadcaster ufficiale del campionato di Serie C Italiana per la stagione 2019/20 annuncia la sigla di accordo partnership con la Società S.s. Teramo Calcio.

L’accordo in essere intende valorizzare ulteriormente la visibilità della squadra biancorossa, grazie ad un accordo unico nel suo genere, fortemente voluto dal Presidente Franco Iachini, mettendo a disposizione dei propri sostenitori che abbiano già sottoscritto un abbonamento con il club o intendano farlo, un’offerta speciale che consentirà di usufruire di tutti i contenuti paty di el Eleven Sports in particolare tutte le oltre1.200 partite della stagione di Serie C 2019/20 compresi Play off, Play out e Supercoppa.

L’offerta è valida per tutti gli abbonati alla Teramo Calcio per la stagione calcistica 2019/20, compresi anche coloro i quali abbiano già sottoscritto l’abbonamento prima della data odierna. Sarà sufficiente presentarsi presso il Teramo Calcio Point di via Irelli o negli appositi esercizi convenzionati, provvisti dell’abbonamento e richiedere il coupon Eleven Sports.