Calcutta allo Zoo Music Fest di Pescara, scaletta dei brani

Al porto turistico secondo appuntamento con il festival indie della costa Adriatica. Per Calcutta sarà la penultima data del tour estivo

PESCARA – Giovedì 8 agosto concerto di Calcutta al Porto Turistico Marina di Pescara. Per l’artista si tratta della sua penultima tappa del Tour estivo 2019 che si chiuderà il 10 agosto a Locorotondo in provincia di Bari. Inserito nella prima edizione di Zoo Music Fest andiamo a vedere quale potrebbe essere la scaletta dei brani ricordando che dalle ore 19 è prevista l’apertura dei cancelli mentre lo show dovrebbe partire per le 21. I biglietti per il live di Pescara non sono più disponibili su circuito Ticketone quindi si consiglia di seguire l’evento Facebook e i social di DNA Concerti per capire se ci sarà la disponibilità di nuovi biglietti il giorno del concerto.

La possibile scaletta del concerto

Ad aprire il concerto di Calcutta saranno Clavdio e i Fanoya. Il cantautore di Latina presenterà al pubblico le canzoni del suo ultimo disco “Evergreen” che ha ottenuto il certificato platino. Il disco è stato recentemente ripubblicato in una nuova versione estesa intitolata “Evergreen… E altre canzoni”, con l’aggiunta di alcune demo, live version e nuovi brani come “Due punti” e “Sorriso (Milano Dateo)”. I brani presentati durante il concerto allo Zoo Music Fest di Pescara potrebbero subire variazioni in base alle scelte dell’artista. Di certo dovremmo trovare i suoi più grandi successi come “Paracetamolo”, “Cosa mi manchi a fare”, “Kiwi, “Orgasmo”, “Briciole”, “Pesto”. Di seguito il video di “Paracetamolo” uscito il 15 maggio 2018 e molto amato su YouTube dove ha superato quota 14 milioni di visualizzazioni.



Probabile scaletta del concerto di Calcutta a Pescara dell’8 agosto 2019