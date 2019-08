Persona dispersa a Castiglione a Casauria, proseguono le ricerche [FOTO]

CASTIGLIONE A CASAURIA – Proseguono le ricerche della persona che ieri, intorno alle 14, è stata vista cadere dal ponte sul fiume Pescara, in prossimità dell’abbazia di San Clemente nel comune di Castiglione a Casauria.

Le squadre di forristi del Soccorso Alpino e Speleologico, tornate in acqua questa mattina all’alba, seguendo la corrente si sono allontanate per diversi km dal ponte e hanno perlustrato il fiume Pescara in direzione di Torre dei Passeri, fino alla confluenza con il fiume Orta.

I sommozzatori dei Vigili del Fuoco si stanno intanto immergendo in prossimità dei numerosi sbarramenti naturali, tronchi e residui di vario genere sono infatti presenti nel fiume anche a diverse profondità.

Sul luogo stanno operando anche i Carabinieri del Comando Stazione di Torre dei Passeri.