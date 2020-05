Edoardo Siravo ospite al terzo appuntamento di Pillole di Teatro

Il format ideato da Davide Cavuti prosegue lunedì 11 maggio alle 19 sui canali social del Teatro Sirena di Francavilla al Mare

FRANCAVILLA AL MARE – Sarà Edoardo Siravo, uno dei più apprezzati attori italiani, il terzo ospite di “Pillole di Teatro”, format online ideato dal Maestro Davide Cavuti, direttore del “Teatro Sirena” di Francavilla al Mare. L’appuntamento è previsto per lunedì 11 maggio alle ore 19, sui canali social ufficiali del Palazzo Sirena (Facebook e instagram). Siravo, attore e regista di cinema, televisione e teatro, ha scelto di donare un omaggio al “Teatro Sirena”, dopo l’attore Lino Guanciale, che ha inaugurato la rassegna online.

Protagonista per anni della soap-opera “Vivere” su Canale5, e di altre serie TV, nonché al cinema con Carlo Verdone e Mauro Bolognini, l’attore romano, dalla sede della “Fondazione Piccolomini”, di cui è presidente, ha così commentato: «Avrei dovuto essere in scena al “Teatro Sirena” il 21 marzo con “Aspettando Godot”, spettacolo con la regia di Maurizio Scaparro. Per compensare la mia assenza, ho pensato di partecipare al format online “Pillole di Teatro”, recitandovi alcuni versi di due grandi poeti italiani. Ringrazio l’amico Davide Cavuti, direttore artistico del “Teatro Sirena”, che aveva allestito una straordinaria stagione teatrale interrotta dai noti motivi, il pubblico a cui rivolgo un saluto speciale e il sindaco Antonio Luciani per aver permesso la realizzazione della stagione artistica».

Edoardo Siravo ha concluso affermando che – «una città con teatro, è una città migliore in tutti i sensi».

Nel 2016, Siravo ha instaurato un legame speciale con la città di Francavilla al Mare, avendo interpretato il ruolo del compositore abruzzese Alessandro Cicognini, vissuto proprio a Francavilla al Mare, nel film “Un’avventura romantica” diretto da Davide Cavuti e con la partecipazione di un cast d’eccezione composto da Michele Placido (nei panni di Vittorio De Sica), Lino Guanciale (un giornalista), Debora Caprioglio (la moglie di Cicognini). Il Film è stato presentato alla 73ª “Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia” e successivamente Siravo e Cavuti hanno ricevuto il “Premio Flaiano” rispettivamente come miglior attore protagonista e come miglior regista.

«Con Edoardo Siravo ho condiviso numerosi spettacoli teatrali con i testi di autori come Pasolini, Shakespeare, D’Annunzio e tanti altri. – ha dichiarato il maestro Davide Cavuti – A lui ho affidato il ruolo da protagonista del mio primo lavoro da regista cinematografico, il film “Un’avventura romantica”, e successivamente è stato nel cast degli altri miei due progetti come regista, il documentario “Preghiera” accanto a Michele Placido e Lino Guanciale, e “Lectura Ovidii” con Pino Ammendola e Maria Rosaria Omaggio, dove ha interpretato il ruolo dell’imperatore Tiberio. È un privilegio poter lavorare con lui e lo ringrazio della sua partecipazione al format del nostro teatro per “la cultura non si ferma”».

Per la rassegna del “Teatro Sirena” online, che ha cadenza settimanale, nel quarto appuntamento (in programma lunedì 18 maggio) gli spettatori potranno ascoltare la grande musica jazz con una pillola estratta dal concerto degli “Yellowjackets”: la band americana inaugurò, lo scorso 10 novembre, la stagione 2019/2020 del Teatro, tenendo la prima data del loro tour italiano proprio al “Teatro Sirena “ di Francavilla al Mare e successivamente si esibirono al “Bravo Caffè” di Bologna e al “Blue Note” di Milano.